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  • Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" продолжает оказывать всестороннюю поддержку и помощь участникам специальной военной операции

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" продолжает оказывать всестороннюю поддержку и помощь участникам специальной военной операции

7 апреля 2023, 14:00 343 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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6 апреля генеральный директор Завода Сергей Кутенев передал 2 км кабеля ПВС организаторам доставки сборного гуманитарного груза в зону боевых действий. Кабель предназначен для обеспечения временного энергоснабжения полевых укреплений.

«Организовывая сбор гуманитарной помощи нашим бойцам на передовой, мы помогаем улучшить условия, а самое главное, передаем тепло своих сердец. Спасибо всем неравнодушным гражданам нашей области и страны, кто принимает участие в сборе гуманитарных грузов!», - отметил Сергей Кутенев.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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