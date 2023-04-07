6 апреля генеральный директор Завода Сергей Кутенев передал 2 км кабеля ПВС организаторам доставки сборного гуманитарного груза в зону боевых действий. Кабель предназначен для обеспечения временного энергоснабжения полевых укреплений.

«Организовывая сбор гуманитарной помощи нашим бойцам на передовой, мы помогаем улучшить условия, а самое главное, передаем тепло своих сердец. Спасибо всем неравнодушным гражданам нашей области и страны, кто принимает участие в сборе гуманитарных грузов!», - отметил Сергей Кутенев.