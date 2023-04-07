Бот готов круглосуточно отвечать на вопросы, оформлять заявки, делиться новостями и многое другое. Также он поможет найти необходимый каталог и заказать обратный звонок. Бот всегда готов помочь - просто нажмите на нужную кнопку.

Подключить официальный бот можно по ссылке https://t.me/expert_cable_bot.

Завод постоянно расширяет каналы коммуникации с заказчиками, чтобы общение оставалось легким и приятным, а результат превосходил даже смелые ожидания.