Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести вторичную медь и лом цветных металлов в Общероссийский классификатор продукции, что позволит распространить на эти категории механизм уплаты НДС покупателями, а не продавцами.

Депутат ЛДПР Андрей Луговой обратил внимание на проблему хищения НДС при переработке цветного лома. По его словам, ежегодно применение налоговых схем при переработке лома лишает бюджет более 20 млрд рублей. Для устранения проблемы предложено внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.

"Что касается так называемого "агентского НДС" для переработки лома цветных металлов, это механизм, когда НДС уплачивается, соответственно, покупателем, агентом, а не продавцом при реализации - он уже действует в отношении вторичного алюминия. Это позволило нивелировать риски, скажем так, незаконного принятия к вычету НДС без уплаты", - сказал Мишустин. "Но чтобы распространить этот механизм на медь, на лом цветных металлов, нужно одно еще, кроме Налогового кодекса, - нужно принять соответствующие изменения в Общероссийский классификатор продукции", - добавил он, уточнив, что то же самое было сделано, когда изменили этот классификатор и ввели понятие "алюминий вторичный и его сплавы".

Тем не менее, по оценке Мишустина, сама идея, предложенная Луговым, заслуживает внимания.