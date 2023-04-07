Спешка ценою в жизнь
В Санкт-Петербурге объявили конкурс на строительство Цитадельского шоссе на участке от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга, сообщает RosTender.info.
Дирекция транспортного строительства города принимает заявки на участие до 5 мая. На подведение итогов выделят неделю, с победителем заключат контракт на 1,3 млрд рублей. Подрядчик займется подготовкой рабочей документации и строительными работами. Ожидается, что мероприятия по договору завершатся к августу 2024 года.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, строительство Цитадельского шоссе обеспечит подъезд к музею «Остров фортов». Шоссе также станет дублирующей трассой для выезда на КАД.
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