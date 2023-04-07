В Санкт-Петербурге объявили конкурс на строительство Цитадельского шоссе на участке от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга, сообщает RosTender.info.

Дирекция транспортного строительства города принимает заявки на участие до 5 мая. На подведение итогов выделят неделю, с победителем заключат контракт на 1,3 млрд рублей. Подрядчик займется подготовкой рабочей документации и строительными работами. Ожидается, что мероприятия по договору завершатся к августу 2024 года.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, строительство Цитадельского шоссе обеспечит подъезд к музею «Остров фортов». Шоссе также станет дублирующей трассой для выезда на КАД.