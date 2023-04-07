В рамках проходившего в Казани ТЭФ 2023 Системный оператор провел круглый стол по актуальным вопросам информационного обмена в формате CIM (Common Information Model, общая информационная модель), информационного обмена в системе перспективного развития, обмена информацией при эксплуатации систем дистанционного управления объектами электроэнергетики и информационных систем мониторинга и анализа работы устройств РЗА.

В мероприятии, приняли участие представители 25 генерирующих и электросетевых компаний России, крупных потребителей, производителей устройств РЗА и АСУТП, специалисты проектных организаций.

«Нам надо проделать еще очень большой путь в решении вопросов, связанных с цифровизацией управления энергосистемой. Цифровая трансформация отрасли и Системного оператора взаимозависимы, и по этой причине проекты, реализуемые всеми энергокомпаниями, должны быть взаимоувязаны. Мы обязательно найдем точки соприкосновения, выработаем общие стандарты. Единственное, что нам всем надо понимать – нужно вместе двигаться по этому пути», – подчеркнул на мероприятии Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко.

От организаторов форума с приветственным словом к участникам круглого стола выступил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев. Он отметил ключевую роль Системного оператора, как разработчика СиПР ЭЭС России, флагмана внедрения прогрессивных технологий оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также подчеркнул важность цифровизации для энергосистемы Республики Татарстан.

На круглом столе были представлены 12 докладов. От Системного оператора выступили заместитель генерального директора ОДУ Средней Волги Дмитрий Гребенников, директор по информационным технологиям Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Алексей Новиков, директор по развитию технологий диспетчерского управления Филиала ОДУ Средней Волги Виталий Проскурин, первый заместитель директора – главный диспетчер РДУ Татарстана Игорь Двинянинов, инженер отдела проектирования систем РЗА энергообъектов и энергосистем АО «НТЦ ЕЭС» Евгения Надобная.

Начальник Управления автоматизированных систем управления технологическими процессами и средств диспетчерского и технологического управления Департамента информационных технологий и цифрового развития ПАО «РусГидро» Дмитрий Жуков в своем докладе рассказал о реализации совместного с Системным оператором проекта дистанционного управления электросетевым оборудованием Воткинской ГЭС.

С докладом о реализации совместного с АО «СО ЕЭС» проекта по внедрению на Академической ТЭЦ цифровой системы доведения задания плановой мощности (СДПМ) из диспетчерского центра (одного из первых подобных проектов на объекте тепловой генерации ЕЭС России) выступил начальник управления АСУ ТП Филиала «Свердловский» ПАО «Т-Плюс» Олег Кисельников.

СДПМ – это информационно-управляющая система, обеспечивающая автоматическую доставку плановых диспетчерских графиков и диспетчерских команд из диспетчерского центра до системы управления электростанции. Она позволяет автоматически управлять мощностью генераторов в соответствии с графиками, рассчитанными Системным оператором. Внедрение СДПМ повышает надежность и оперативность передачи графика и диспетчерских команд, а также позволяет сформировать технологическую основу для внутричасового планирования и автоматизации третичного регулирования частоты в ЕЭС России.

Особый интерес у участников круглого стола вызвал о обсуждение проблем, возникших при реализации дистанционного управления и АСУ ТП на энергообъектах электроэнергетики и возможных способах их решения.

Кроме того, активный обмен мнений состоялся по итогам докладов РДУ Татарстана и АО «Сетевая компания» по подходам к вопросам автоматизированного мониторинга и анализа работы устройств РЗА в энергосистеме Республики Татарстан.

Подводя итоги мероприятия, модератор круглого стола, директор РДУ Татарстана Андрей Большаков поблагодарил докладчиков и участников за честность и принципиальность высказанных мнений, проявленный интерес к мероприятию, а также выразил надежду на расширение в 2024 году круга представителей энергетического сообщества страны в обсуждении вопросов такого важного для функционирования отрасли направления.