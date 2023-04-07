В Южно-Сахалинске к февралю 2024 года отремонтируют улицу Ленина на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Победы, сообщает RosTender.info.

Протяженность дороги составляет 900 метров. Согласно проекту, планируется устроить асфальтобетонное покрытие, плиточное покрытие тротуара и газон, установить бортовые камни, светофоры и опоры освещения. Восстановят ливневую канализацию, обустроят дорогу.

Подрядчика определят по итогам тендера. Управление дорожного хозяйства и благоустройства принимает заявки на участие до 17 апреля. Начальная цена муниципального контракта – 216,5 млн рублей.