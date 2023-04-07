XVIII Всероссийский форум-выставка "ГОСЗАКАЗ"

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19-21 апреля 2023 г., Инновационный центр «Сколково» (https://events.sk.ru/events/
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» https://forum-goszakaz.ru/ – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие федерального уровня в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок.
Традиционно Форум проходит при поддержке Правительства Российской Федерации – в 2023 году он состоится во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РФ А.Р. Белоусова (от 16.08.2022 г. № АБ-П13-13747ГД).
Девиз будущего Форума – «Госзаказ: новые вызовы» – полностью отражает текущую ситуацию в стране. Россия в условиях внешнего санкционного давления должна решать задачи технологического развития по всем направлениям, в том числе через систему закупок.
Основные темы Форума:
Формат деловой программы включает целый ряд мероприятий – это пленарные заседания, стратегические сессии, круглые столы, тематические дискуссии, презентации, профессиональный лекторий на знание 44/223-ФЗ.
Обсуждения актуальных проблематик на дискуссионных площадках Форума-выставки носят демократичный характер, и это отличная возможность для участников высказать самые различные точки зрения для принятия консолидированных решений.
В дискуссиях участвуют представители регуляторов и контролеров сферы закупок, видные эксперты, депутаты Государственной Думы, общественные деятели.
Деловую программу дополняет выставочная экспозиция площадью 7 тыс. кв. м. Именно здесь будут продемонстрированы возможности и достижения отечественных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства в самых разных сферах – строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте, медицине, производстве товаров народного потребления, сельском хозяйстве, образовании, фармацевтике, полиграфии, мебельной промышленности, производстве продуктов питания и других.
Коллективные стенды по традиции представят федеральные органы исполнительной власти (Минпромторг России, Минкультуры России, ФАС России, Федеральное казначейство); субъекты Российской Федерации (Москва, Московская область, Ярославская область и др.); госкорпорации и госкомпании (Росатом, Автодор, Ростелеком, Ростех); банки; электронные площадки; общественные организации.
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» предоставляет уникальные возможности всем участникам контрактной системы. Так, заказчики, заинтересованные в расширении круга надежных поставщиков, познакомятся с продукцией компаний непосредственно на выставочной экспозиции, а поставщики, в свою очередь, презентуют свою продукцию заказчикам.
Одна из отличительных особенностей Форума – ежедневный обход экспозиции официальными лицами и VIP-гостями. В их числе первые лица министерств и ведомств, руководители госкорпораций и госкомпаний, общественных организаций; законодатели.
Главный результат работы Форума – конкретные рекомендации и предложения, от реализации которых зависит развитие системы закупок на всех уровнях. Предложения участников войдут в Резолюцию Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» для включения в поручение Правительства РФ.
Статистика Форума-2022: 7000 участников и посетителей; 89субъектов РФ-участников; более 50 мероприятий деловой программы; более 200спикеров и модераторов; общая площадь экспозиции – 7 тыс. кв. метров; 200 компаний-участников выставки; 1 млн интернет-аудитория; более 300 представителей СМИ.
Подробнее по телефону 84952580026
А также см. на сайте форума-выставки www.forum–goszakaz.ru
в сетевом издании https://zakupki–digital.ru/
подробнее об академии см. https://ako-goszakaz.ru/
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