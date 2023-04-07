 

Reuters узнал о планах Китая вложить $500 млн в проект-конкурента США

7 апреля 2023, 13:15 364 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РБК
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Китай разрабатывает план по прокладке подводной оптоволоконной сети, которая соединит Азию, Ближний Восток и Европу, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Стоимость проекта — $500 млн, отмечает агентство и называет его конкурентом аналогичной американской разработки под названием SeaMeWe-6.

Китайский план называется EMA (от Europe, Middle East и Asia), он предполагает соединение кабелем Гонконга, китайской островной провинции Хайнань, Сингапура, Пакистана, Саудовской Аравии, Египта и Франции.

Над проектом работают три основных интернет-оператора в КНР: China Telecom, China Mobile Limited и China Unicom. Прокладывать кабель будет компания HMN Technologies (до того как большую часть ее акций выкупила кабельная компания Hegtong, она называлась Huawei Marine Networks).

SeaMeWe-6 — это проект американской фирмы SubCom. Кабель также должен соединить Европу и Азию по аналогичному с EMA маршруту (от Сингапура через Саудовскую Аравию во Францию). Reuters отмечает, что раньше три перечисленных выше китайских оператора входили в консорциум, который должен был заняться прокладкой кабеля, а сами работы должна была провести HMN Technologies.

Однако власти США смогли добиться того, чтобы исполнителем работ стала SubCom. Например, Вашингтон ввел санкции против HMN Technologies в 2021-м. Когда в проект вошла SubCom, китайские телекоммуникационные компании вышли из него. Теперь операторы подписали меморандумы с французской телеком-фирмой Orange, пакистанской PTCL, египетской Telecom Egypt, аравийской Zain Saudi Arabia и подразделениями кувейтской K.S.C.P. в рамках своего проекта.

Некоторые из этих компаний входят в консорциум по прокладке кабеля SeaMeWe-6: например, Orange и Telecom Egypt, следует из сообщения на сайте малайзийского Министерства коммуникаций и цифровых технологий, которое заявило о присоединении страны к консорциуму. Исходя из представленной информации, в него входят 12 компаний.

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Метки: КИТАЙ, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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