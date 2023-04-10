Третий апелляционный суд американского штата Техас отменил решения отраслевого регулятора штата (Public Utility Commission of Texas, PUCT) об удержании цен на электроэнергию на оптовом рынке на уровне $ 9 000 за МВт*ч во время снежной бури («шторма Ури») в феврале 2021 г.

В суд обратилась энергокомпания Luminant вскоре после событий февраля 2021 г. В своей жалобе компания указала на неправомерность и неэффективность действий PUCT по предотвращению дефицита мощности, которые, по мнению Luminant, только усугубили ситуацию и привели к хаосу на рынке. PUCT в возражениях на жалобу сообщил суду, что заявители, понесшие крупные финансовые потери, оспаривают решения, принятые PUCТ и техасским системным оператором ERCOT в критической для энергосистемы ситуации. По мнению PUCТ, предпринятые действия были необходимой мерой для поддержания стабильного уровня генерирующих мощностей в ситуации, когда энергосистема штата находилась в «минутах или даже секундах» от полного погашения и было принято решение о частичном отключении потребителей.

Проблемы с электроснабжением возникли из-за чрезвычайно высокого спроса на электроэнергию для отопления в сочетании с потерей до 50% генерации вследствие перебоев с поставками топлива и сбоев в работе оборудования. В результате веерных отключений без электричества остались более 4,5 млн бытовых потребителей. ERCOT держал цену на электроэнергию на обозначенном уровне в течение четырех дней и, по некоторым оценкам, таким образом из-за неправильной оценки рыночной ситуации спровоцировал перерасходы при оплате до $ ≈16 млрд по результатам сделок, которые были совершены в течение 33 часов после отмены ERCOT ограничений потребления. Регулятор отказался пересматривать цены по совершенным в указанный период рыночным операциям.

Апелляционный суд постановил, что PUCT превысил полномочия, разрешив установить предельные цены на электроэнергию на такой долгий срок – в течение четырех дней снежной бури. По мнению суда, действия PUCT полностью устранили конкуренцию, что противоречит законодательству штата. Какие-либо официальные комментарии PUCT и ERCOT в отношении судебного разбирательства на текущий момент не опубликованы.

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