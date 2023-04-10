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Директор РДУ Татарстана Андрей Большаков: "ТЭФ – эффективное пространство диалога по ключевым для отрасли проблемам"

10 апреля 2023, 16:00 313 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"

Делегация Системного оператора под руководством первого заместителя Председателя Правления Сергея Павлушко приняла участие в работе Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2023) в Казани.

На одном из важнейших мероприятий форума – заседании Правительства Республики Татарстан – Сергей Павлушко выступил с докладом об основных параметрах Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы и направлениях развития энергосистемы Республики. В частности, он представил прогноз потребления электрической энергии и мощности в регионе, а также основные технические решения по развитию энергосистемы.

Вопросы перехода к информационному обмену в формате CIM (Common Information Model) и его значение в новой системе планирования перспективного развития электроэнергетики обсуждались на организованном Системным оператором в рамках форума круглом столе. Также на мероприятии были представлены доклады, посвященные особенностям обмена информацией при эксплуатации систем дистанционного управления объектами электроэнергетики и информационных систем мониторинга и анализа работы устройств РЗА. В круглом столе приняли участие представители 25 генерирующих и электросетевых компаний России, крупных потребителей, производителей устройств РЗА и АСУТП, специалисты проектных организаций.

В рамках ТЭФ – 2023 состоялось торжественное открытие первой корпоративной информационной зоны АО «СО ЕЭС» в Казанском государственном энергетическом университете. В церемонии приняли участие заместитель генерального директора ОДУ Средней Волги Дмитрий Гребенников, директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, первый проректор – проректор по учебной работе КГЭУ Александр Леонтьев, студенты вуза.

На завершившем программу мероприятий форума Молодежном дне выступил первый заместитель директора – главный диспетчер РДУ Татарстана Игорь Двинянинов.

«Ежегодно Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности собирает ведущих представителей профессионального сообщества из России и других стран. Традиционно на мероприятиях форума обсуждаются наиболее актуальные для отрасли вопросы. В этом году его ключевыми темами стали цифровизация, импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета. Участие в мероприятиях форума Системный оператор рассматривает как важнейший механизм выстраивания конструктивного взаимодействия с коллегами и выработки консолидированной позиции по ключевым аспектам развития электроэнергетики. Уверен, что такой диалог имеет синергетический положительный эффект для всего энергетического сообщества», - подытожил Андрей Большаков, комментируя результаты форума.

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Метки: СО ЕЭС, ТЭФ-2023
Отрасль: Электроэнергетика 

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