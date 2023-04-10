Делегация Системного оператора под руководством первого заместителя Председателя Правления Сергея Павлушко приняла участие в работе Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2023) в Казани.

На одном из важнейших мероприятий форума – заседании Правительства Республики Татарстан – Сергей Павлушко выступил с докладом об основных параметрах Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы и направлениях развития энергосистемы Республики. В частности, он представил прогноз потребления электрической энергии и мощности в регионе, а также основные технические решения по развитию энергосистемы.

Вопросы перехода к информационному обмену в формате CIM (Common Information Model) и его значение в новой системе планирования перспективного развития электроэнергетики обсуждались на организованном Системным оператором в рамках форума круглом столе. Также на мероприятии были представлены доклады, посвященные особенностям обмена информацией при эксплуатации систем дистанционного управления объектами электроэнергетики и информационных систем мониторинга и анализа работы устройств РЗА. В круглом столе приняли участие представители 25 генерирующих и электросетевых компаний России, крупных потребителей, производителей устройств РЗА и АСУТП, специалисты проектных организаций.

В рамках ТЭФ – 2023 состоялось торжественное открытие первой корпоративной информационной зоны АО «СО ЕЭС» в Казанском государственном энергетическом университете. В церемонии приняли участие заместитель генерального директора ОДУ Средней Волги Дмитрий Гребенников, директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, первый проректор – проректор по учебной работе КГЭУ Александр Леонтьев, студенты вуза.

На завершившем программу мероприятий форума Молодежном дне выступил первый заместитель директора – главный диспетчер РДУ Татарстана Игорь Двинянинов.