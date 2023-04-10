По завершении планово-предупредительного ремонта на два дня раньше срока возобновил работу энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС.



На энергоблоке были выполнены все запланированные мероприятия: текущий ремонт главных циркуляционных насосов, парогенераторов и электрических генераторов, арматуры и насосного оборудования, эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов, чистка трубок конденсаторов турбин, техническое освидетельствование подогревателей высокого давления и многое другое. Успеху способствовала эффективная организация работы ремонтных подразделений.

«Своевременная профилактика и техобслуживание оборудования позволяют обеспечить его надёжную безопасную эксплуатацию на следующий период работы. Энергоблок № 3 устойчиво вырабатывает электроэнергию уже 43 года, являясь по этому показателю мировым чемпионом среди реакторов на быстрых нейтронах. Срок его службы планируется до 2040 года», - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

В настоящее время Белоярская АЭС обеспечивает электроэнергией 16% потребителей Свердловской области - насыщенного промышленностью региона с населением более 4,3 млн человек.



Радиационный фон на Белоярской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных природных значений.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.