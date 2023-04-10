Где выбрать шкаф-купе?

Шкафы-купе пользуются заслуженной популярностью в России с 90-ых годов прошлого века. Простые в сборке, комфортные в применении, практичные и функциональные шкафы купе пользуются широким спросом благодаря рациональному использованию пространства. Московский федеральный магазин мебели в Москве Диван.ру предлагает заказать шкаф любой модели и размера можно от надежного производителя.

На сайте Диван.ру представлен обширный каталог корпусной и мягкой мебели для семьи и дома:

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Шкафы и стеллажи;

Кровати и матрасы;

Столы и стулья;

Комоды и тумбы;

Ковры и текстиль;

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Шкафы-купе отличаются от распашных раздвижными дверями, что ценится обладателями малогабаритных квартир или желающими сберечь жилое пространство. Клиент подбирает мебель исходя из собственных потребностей. Вместительные системы хранения для одежды, обуви, сумок и остального выполняются с глубокими полками и отсеком со штангой для одежды на плечиках. Divan.ru предлагает варианты с выдвижными ящиками, размерами в нескольких стандартах, и различной глубиной. Фасады изготавливаются из качественных материалов ЛДСП и МДФ. Предусмотрены вариации с зеркальными дверями, визуально делающими пространство ярче и больше. В двух, трех и четырехдверных моделях зеркала ставятся на любое количество дверок. Модные тенденции последних лет указывают на белые и серые цвета всех оттенков. Диван.ру следит за новинками и в перечне мебели, разумеется, присутствуют модели последнего писка моды. Купе цвета «бетон» удачно впишется в интерьер современной квартиры.

ООО «ДИВАН ТРЕЙД» предлагает шкафы купе от производителя. Благодаря собственному производству компания имеет преимущества:

Дизайн мебели всегда отвечает актуальным требованиям потребителя;

Цены на продукцию в прямой цепочке производитель – магазин – потребитель доступны и приятны;

Материалы для производства проходят тщательный отбор, потому качественны, надежды и долговечны;

Партнеры предоставляют эксклюзивные модели, которые присутствуют только в Divan.ru.

14 магазинов Москвы и области располагают шоу-румами, где клиент наглядно смотрит образцы диванов и столов, шкафов и текстиля. Жителям отдаленных районов компания предлагает видеоконсультации с менеджером компании. Не выходя из дома, заказчик подберет мебель с комфортом и полным пониманием нюансов желаемой покупки - эксперты магазина подскажут необходимую информацию.

Целью ООО «ДИВАН ТРЕЙД» является воплощение в жизнь желаний клиентов сделать дом красивым и уютным.