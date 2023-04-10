 

Международная выставка Cabex 2023 объединила свыше 170 игроков кабельной отрасли

10 апреля 2023, 17:15 292 Время чтения ≈ 12 мин
Источник: Международная Выставочная Компания
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С 14 по 16 марта в Москве, ЦВК «Экспоцентр», павильоне № 1, состоялась 21-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства – Cabex 2023.

По сравнению с выставкой прошлого года выставка Cabex 2023 показала рост экспозиционной площади на 33%, а количества участников – на 25%.

В выставке приняли участие свыше 170 производителей и поставщиков из России, Индии, Китая, Турции и Республики Беларусь, представив продукцию в 5 тематических разделах: «Кабели и провода», «Материалы для производства кабелей и проводов», «Оборудование для производства кабелей и проводов», «Электромонтажное оборудование», «Электротехнические изделия».

Cвыше 50 компаний впервые представили свою продукцию на Cabex: «Кавказкабель», «Энергосила», «Башпласт», «Сибур», «МосИтЛаб», «Лидер-Компаунд», «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», «Рика Групп», «Интерэлектро», «Трансэнерго», «НПП ЭРГ», «Стройинвест», Kabmak, Mikron Makina, «ВЛЦ Инструмент», «Астрон-Юнит», «Aктек», НПО «Медный путь», «Плазма К», «Кабмаш», «Алмазинструмент» и другие.

Вновь стали участниками Cabex ключевые игроки кабельной отрасли: «Акрон Холдинг», «Kамкат», «Людиновокабель», «Камский кабель», «Спецкабель», «Томсккабель», «Цветлит», «Генезис», «Метаклэй», «Уралэлектромедь», «Элинар», «Проплат», «Уральский завод пластификаторов», «Синохолдин Группа», «Кабломак Макина», «Балитех–15», «КристАл Лтд», «Фонд Сервис», «Сарансккабель-Оптика», «СПКБ Техно», ТД «СКК», УК «Система–Сервис», «Заславльэнерго», «Элиз», «Русов», «БАЗПластбай», НПП «ЭРГ», «РКС-Пласт», «Группа Меттатрон», «Термоклип», TDM Electric, Sarkuysan, Xinming и другие российские и зарубежные производители и поставщики.

Участники наглядно продемонстрировали передовые достижения и разработки в области производства кабельно-проводниковой продукции.

Посетители проявили особый интерес к российской новинке, представленной на стенде компании «Чувашкабель», – автотракторному маслобензостойкому кабелю. Тимур Войт, ведущий специалист отдела маркетинга «Чувашкабель», прокомментировал результат участия в выставке: «Cabex для нас – один из основных инструментов по привлечению новых клиентов и одна из ведущих отраслевых выставок, поэтому мы ежегодно участвуем в ней. Участие всегда окупается буквально за 3 месяца, а дальше мы выходим на прибыль».

«На Cabex мы встретили новых клиентов, о которых еще не знали. Посетители − серьезный контингент: технические специалисты, коммерческие директора, начальники отделов. По истечении двух дней мы уже выполнили свои бизнес-задачи. Выставка оправдала наши ожидания», – отметил коммерческую эффективность участия в Cabex 2023 Александр Глушенков, директор по маркетингу и развитию «ОКБ КП».

Молодая компания «МосИтЛаб» впервые приняла участие в Cabex, представив готовые цифровые решения для автоматизации бизнес-процессов на промышленных предприятиях непрерывного цикла и вызвали особый интерес среди посетителей. Желающие могли протестировать оборудование на стенде.

«У нас более 50 заявок, а с двумя компаниями договорились об условиях сотрудничества прямо на стенде. Очень классная рабочая атмосфера. Мы будем участвовать в Cabex и впредь», – пояснил Ян Анисов, генеральный директор «МосИтЛаб».

На стенде «Башпласт» производители кабельно-проводниковой продукции могли решить свои задачи по производству КПП, заказав у компании полимерные компаунды.

«Мы очень активно проводим полтора дня встреч на выставке, и у нас практически нет свободного места за столиками», резюмировал итоги первых двух дней работы Алехин Дмитрий, коммерческий директор «Башпласт».

На стенде компании АО «ОЭК» произошло знаменательное для энергетиков событие – подписание соглашения о взаимодействии с «Юго-Западным государственным университетом». Главными целями взаимодействия являются: распространение образования в сфере энергетики; организация мероприятий, направленных на повышение образовательного уровня и творческих способностей студентов; ориентирование выпускников университета в работе в энергетической отрасли и привлечение университета к реализации научно-исследовательских работ.

Значительный рост посетительской аудитории

Выставку Cabex 2023 посетило 4 767 специалистов из 67 регионов: от Псковской области до Приморского края. Среди них – первые лица компании (68%), принимающие решение о закупках. Доля новых посетителей составила 61%.

По сравнению с 2022 годом количество посетителей выставки Cabex возросло на 34%. Данный показатель превысил не только итоги прошлого года, но и результаты допандемийного 2019-го.

Деловая программа выставки Cabex 2023: более 80 спикеров и свыше 300 слушателей

В этом году цикл деловых мероприятий Cabex включил три конференции, в рамках которых свыше 80 ведущих экспертов отрасли поделились профессиональными знаниями и опытом более чем с 300 специалистами из различных отраслей промышленности.

Деловую программу открыла конференция имени проф. Пешкова И. Б. «Кабельная промышленность – Наука. Техника. Производство», организованная ведущим предприятием кабельной индустрии России «ВНИИКП», Ассоциацией «Электрокабель» и Академией электротехнических наук РФ. Руководители кабельных предприятий и научные деятели подытожили работу кабельной промышленности за 2022 год, представили новые направления в разработках, дальнейшие перспективы развития энергетики и обеспечения ее роста новейшими кабельными изделиями, рассмотрели проблемы и возможности создания отечественных материалов для изоляционных систем кабелей высокого и сверхвысокого напряжения, актуальные возможности снабжения материалами для производства кабелей и проводов в России. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты кабельной отрасли: Третьяков М. В., к.э.н., президент Ассоциации «Электрокабель»; Мещанов В. Г., генеральный директор ОАО «ВНИИКП»; Королев А. А., заместитель главного инженера по инновациям и проектной деятельности ПАО «Россети Московский регион»; Васильев Е. Б., к.э.н., президент «Фонда поддержки кабельной промышленности им. Пешкова И. Б.» и другие.

На конференции «Проектирование кабельных сетей. Актуальные вызовы, развитие нормативной базы и эффективные решения» представители строительных компаний, руководители профильных организаций и ассоциаций затронули аспекты отрасли, представляющие интерес в основном для проектных и строительно-монтажных предприятий, а также обсудили вопросы, посвященные поиску наиболее эффективных форм и методов работы для оптимизации производства КПП. В работе конференции приняли участие: Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет»; Зорин Д. Е., председатель Комитета по содействию развития конкурентного рынка электротехники для строительной отрасли РФ НОПСМ; Пронин Д. Г., к.т.н., заместитель директора департамента градостроительного и технического нормирования, ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» и многие другие.

В третий день выставки прошла конференция «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции», в рамках которой состоялся профессиональный диалог представителей кабельной отрасли, где были затронуты вопросы оптимизации производства КПП, логистики, рынка труда, импортозамещения и утилизации отходов на рынке кабельной промышленности. В качестве спикеров выступили: Равлюк С. Г., эксперт-маркетолог объединения производителей, поставщиков и потребителей алюминия «Алюминиевая Ассоциация»; Полянская О., руководитель службы «Единое окно» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ; Властопуло Г. К., генеральный директор компании «Оптималог» и другие специалисты.

Впервые в рамках выставки состоялся конкурс «Лучший инновационный продукт – 2023». В каждой из трех номинаций конкурса: «Кабель и провода», «Материалы для производства кабеля», «Электромонтажные изделия» − экспертное жюри в лице специалистов из ОАО «ВНИИКП» и Ассоциации «Электрокабель» определило победителей. Торжественная церемония награждения состоялась 16 марта на выставке Cabex.

Традиционно в рамках выставки прошла ежегодная церемония награждения победителей конкурса для PR-специалистов и маркетинговых служб «RusCable PR-challenge». В этом году номинантами конкурса стало более 40 предприятий. О победителях конкурса «RusCable PR-challenge».

Следующая выставка Cabex состоится 19–21 марта 2024 года в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне «Форум». Будьте в числе активных игроков кабельного бизнеса – примите участие со стендом в Cabex 2024!

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Метки: CABEX-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 

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