Компания «Россети Юг» в 2022 году заключила с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) договоры на приобретение товаров, работ, услуг на сумму более 5,6 млрд рублей, что на 12% больше показателя 2021 года.

Доля малого бизнеса в общем объеме закупок с учетом специальных торгов, в которых участвуют исключительно субъекты МСП, составила 66,5% при минимальном «нормативе» для компаний с государственным участием в 20%.

Сотрудничество между ПАО «Россети Юг» и субъектами малого и среднего предпринимательства осуществляется с 2016 года, а в 2018 году в компании утверждена программа партнерства. В документе содержится комплекс мероприятий, направленных на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков из категории МСП, а также правила и условия участия в программе. В прошлом году к проекту присоединились 38 контрагентов.

В компании постоянно действует совещательный орган по вопросам обеспечения эффективности закупок, в том числе для МСП, предусматривающий обмен информацией и обучающие семинары. В работе участвуют институты развития, общественные организации и объединения предпринимателей.