Системный оператор провел тестовые испытания устройств релейной защиты НПП «ЭКРА» (Чебоксары) на соответствие требованиям национального стандарта по работе устройств релейной защиты ЛЭП в переходных режимах, сопровождающихся насыщением измерительных трансформаторов тока.

Испытания прошли на базе компании НПП «ЭКРА», предоставившей для этого свой испытательный полигон, и были направлены на обеспечение правильной работы устройств РЗА в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока.

ГОСТ Р 70358-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Требования к работе устройств релейной защиты линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока» разработан в развитие принятых в 2018 году Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и утвержденных в 2019 году Минэнерго России требований к принципам функционирования РЗА и оснащению энергообъектов 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА.

ГОСТ Р 70358-2022 включен в систему добровольной сертификации Системного оператора. В тестовых испытаниях приняли участие организации, планирующие стать органами Системы добровольной сертификации Системного оператора – АО «НТЦ ЕЭС», НИУ «МЭИ», УрФУ и ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Испытания проводились на программно-аппаратном комплексе моделирования энергосистем в режиме реального времени (ПАК РВ). В ПАК РВ были разработаны и верифицированы цифровые модели энергосистем, приведенные в ГОСТ Р 70358-2022. Микропроцессорные устройства релейной защиты линий электропередачи 110 кВ и выше производства НПП «ЭКРА» подключались через усилительные установки к ПАК РВ, в котором моделировались различные аварийные ситуации в соответствии с этим национальным стандартом.

«Испытания позволили потенциальным органам добровольной сертификации ознакомиться с методикой и порядком проведения испытаний устройств релейной защиты ЛЭП 110 кВ и выше на соответствие требованиям ГОСТ Р 70358-2022, а также с принципами моделирования трансформаторов тока разных классов точности. Проверка устройств релейной защиты на соответствие требованиям ГОСТа позволит минимизировать риски неправильной работы во время их эксплуатации в составе энергосистемы», – отметил участник испытаний, начальник Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС» Евгений Сацук.

Вопрос о формировании нормативно-технической базы, устанавливающей требования к работе устройств релейной защиты в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока, стал особенно актуальным после расследования причин аварии на Ростовской АЭС в ноябре 2014 года с отделением Объединенной энергосистемы Юга на изолированную работу и ряда других последующих масштабных аварий, причиной которых стала неправильная работа устройств релейной защиты при возникновении коротких замыканий. Как показали расследования аварий, к неправильной работе устройств релейной защиты приводило насыщение трансформатора тока апериодической составляющей тока короткого замыкания.