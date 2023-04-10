 

УНКОМТЕХ приглашает на выставку "Нефтегаз"

10 апреля 2023, 16:30 341 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО "ТД "Ункомтех"
Авторы и источники / Правообладателям

УНКОМТЕХ приглашает партнеров посетить свою выставочную экспозицию на международной выставке-форуме «НЕФТЕГАЗ-2023».

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира, объединяет производителей и поставщиков оборудования и технологий нефтегазового сектора из разных стран.

В рамках мероприятия УНКОМТЕХ представит широкий перечень новых образцов кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой отрасли. В том числе КПП, замещающую собой кабели иностранных производителей: Estralin, Südkabel, Demirer, Prysmian, Nexans, ZTT, и других.

На стенде будут представлены:

  • Кабели монтажные марки ККЗ®- универсальные и малогабаритные
  • Кабели для промышленного интерфейса ККЗ RS-485
  • Кабели для систем цифровой связи ККЗ LAN
  • Кабели силовые огнестойкие с изоляцией из ЭПР
  • Кабель сверхвысокого напряжения 550 кВ с изоляцией из СПЭ
  • Кабели универсальные силовые
  • Кабели для горнодобывающей промышленности
  • Кабели для судостроения с повышенной маслобензостойкостью
  • Провода высокотемпературные АСТ®
  • Провода компактированные АСк2у®

В ходе Деловой программы выставки УНКОМТЕХ примет участие в Конференции «Кабельная продукция и технология для нефтегазового комплекса» по приглашению Ассоциации «Электрокабель». Конференция будет проходить 24 апреля, с 13.00 до 15.00, в зоне деловой программы «Нефтегаз. LIVE», павильон 2, зал 3.

Стенд холдинга УНКОМТЕХ расположен: павильон 8, зал 2 (уровень 2), стенд № 82B85.

На стенде, в течение всех дней выставочных мероприятий, будут работать технологи производственных предприятий «Иркутсккабель» и «Кирскабель», специалисты департамента продаж ТД «Ункомтех» и инженеры компании «Ункомтех Инжиниринг». Гости экспозиции Холдинга смогут получить индивидуальные консультации по применению кабелей и обсудить актуальные вопросы взаимодействия.

Выставка «Нефтегаз» пройдет с 24 по 27 апреля в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».

Обсудить на форуме
Метки: НЕФТЕГАЗ-2023, УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 
UNKT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно