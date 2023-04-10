УНКОМТЕХ приглашает на выставку "Нефтегаз"

УНКОМТЕХ приглашает партнеров посетить свою выставочную экспозицию на международной выставке-форуме «НЕФТЕГАЗ-2023».

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира, объединяет производителей и поставщиков оборудования и технологий нефтегазового сектора из разных стран.

В рамках мероприятия УНКОМТЕХ представит широкий перечень новых образцов кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой отрасли. В том числе КПП, замещающую собой кабели иностранных производителей: Estralin, Südkabel, Demirer, Prysmian, Nexans, ZTT, и других.

На стенде будут представлены:

Кабели монтажные марки ККЗ®- универсальные и малогабаритные

Кабели для промышленного интерфейса ККЗ RS-485

Кабели для систем цифровой связи ККЗ LAN

Кабели силовые огнестойкие с изоляцией из ЭПР

Кабель сверхвысокого напряжения 550 кВ с изоляцией из СПЭ

Кабели универсальные силовые

Кабели для горнодобывающей промышленности

Кабели для судостроения с повышенной маслобензостойкостью

Провода высокотемпературные АСТ®

Провода компактированные АСк2у®

В ходе Деловой программы выставки УНКОМТЕХ примет участие в Конференции «Кабельная продукция и технология для нефтегазового комплекса» по приглашению Ассоциации «Электрокабель». Конференция будет проходить 24 апреля, с 13.00 до 15.00, в зоне деловой программы «Нефтегаз. LIVE», павильон 2, зал 3.

Стенд холдинга УНКОМТЕХ расположен: павильон 8, зал 2 (уровень 2), стенд № 82B85.

На стенде, в течение всех дней выставочных мероприятий, будут работать технологи производственных предприятий «Иркутсккабель» и «Кирскабель», специалисты департамента продаж ТД «Ункомтех» и инженеры компании «Ункомтех Инжиниринг». Гости экспозиции Холдинга смогут получить индивидуальные консультации по применению кабелей и обсудить актуальные вопросы взаимодействия.

Выставка «Нефтегаз» пройдет с 24 по 27 апреля в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».