Диспетчерский центр Филиала Системного оператора - Кольское РДУ совместно с МЧС России, ресурсоснабжающими организациями Мурманской области, органами власти и социально значимыми предприятиями региона принял участие в тренировке по отработке действий по защите населения в условиях полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии. Тренировка прошла в рамках второго дня межведомственных опытно-исследовательских учений МЧС России «Безопасная Арктика – 2023».

В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие диспетчерского персонала и руководства Кольского РДУ с федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями топливно-энергетического комплекса при предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По замыслу учений, на территории Мурманска и на северо-востоке Кольского района прошел сильный снег. В результате налипания мокрого снега произошло падение нескольких опор ЛЭП. В то же время, в результате короткого замыкания произошло возгорание трансформаторного оборудования на одной из подстанций. Авария стала причиной прекращения электроснабжения потребителей. В зону условных отключений попал Ленинский район города Мурманска с тремя котельными и объектами ГОУП «Мурманскводоканал». В результате аварии нарушилось светофорное регулирование дорожного движения, остановились тяговые подстанции городского электротранспорта. Без электроэнергии условно остались 30 социально значимых объектов и около 40 тысяч человек. В Кольском районе произошло нарушение целостности контактной сети Октябрьской железной дороги, что привело к остановке скорого поезда с 250-ю пассажирами, а также грузового состава.

На поврежденном электросетевом оборудовании в минимальное время были организованы аварийно-восстановительные работы, осуществлен ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности электросетевого оборудования, находившегося в момент аварии в ремонте. Диспетчерский персонал Кольского РДУ совместно с оперативным персоналом энергокомпаний произвели необходимые переключения для создания надежной схемы энергосистемы. Предпринятые меры позволили не допустить дальнейшего развития аварии и оперативно восстановить электроснабжение социально значимых потребителей, объектов ЖКХ и транспорта. Благодаря грамотным действиям диспетчеров Кольского РДУ В течение 20 минут был восстановлен нормальный режим работы энергосистемы Мурманской области. После восстановления поврежденных ЛЭП электроснабжение потребителей было возобновлено в полном объеме.

При подведении итогов мероприятия на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Мурманской области отмечен высокий уровень подготовки диспетчерского персонала Кольского РДУ и оперативного персонала субъектов электроэнергетики, продемонстрированный при ликвидации условной аварии.