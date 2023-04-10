Продукцию резидентов кластера микроэлектроники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представят на ежегодной специализированной выставке «Экспоэлектроника 2023». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Выставка пройдет с 11 по 13 апреля на территории Международного выставочного центра «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15.

«В столичной ОЭЗ сформирован сильный кластер микроэлектроники, участники которого предлагают перспективные разработки и готовые решения, востребованные на рынке. В общей сложности в выставке примут участие около 20 компаний ОЭЗ. В частности, компания «Некст-Т» продемонстрирует разные виды уличных экранов и интерактивных киосков, научно-производственное предприятие «Бутис» покажет возможности полосно-пропускающих радиочастотных фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ), а также устройства, производимые на их основе», – рассказал Владислав Овчинский.

Один из флагманов отечественной микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Микрон» покажет образцы своей продукции для идентификации личности (банковская карта, профессиональные удостоверения, загранпаспорт) и объектов (RFID-метки, метки для одежды и меха), а также микроконтроллер MCU32, который может применяться для интернета вещей IoT.

Компания «Элвис» представит серверную плату собственной разработки на базе системы на кристалле и микрокомпьютер.

Также в выставке примут участие резиденты и арендаторы ОЭЗ «Технополис Москва» «Ангстрем», Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), «Диагностика М», «Дизайн центр «Союз», «Лаборатория Микроприборов», «НМ Тех», «Протон», «Радиокомп».

«“Экспоэлектроника 2023” – крупнейшая по количеству участников и посетителей в России и ЕАЭС международная выставка электроники, на которой представлена вся цепочка производства от изготовления компонентов до разработки и сборки конечных электронных систем, на которой будут достойно представлены предприятия ОЭЗ. Для участников выставки мы подготовили насыщенную деловую программу – на круглых столах и дискуссиях речь пойдет о кадровом, индустриальном и научном потенциале отрасли», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На коллективном стенде ОЭЗ «Технополис Москва» в рамках экспозиции пройдут два круглых стола. В день открытия выставки, 11 апреля, на круглом столе «Высокотехнологичный бизнес в новых условиях. Опыт предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» ведущие производители и поставщики электронной продукции и технологического оборудования обсудят новейшие разработки в сфере микроэлектроники, перспективы сотрудничества и расширения горизонтальных связей. Во второй день форума состоится круглый стол «Как не допустить кадрового голода компаний». На нем компании – резиденты ОЭЗ поделятся опытом преодоления кадрового дефицита отрасли, удержания уже состоявшихся специалистов и содействия в трудоустройстве выпускников высших и средних учебных заведений.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднёво»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.