В первом квартале 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» реализовало 177 договоров технологического присоединения и выполнило капитальный ремонт энергообъектов на территории Кировского района.

ГУП РК «Крымэнерго» продолжает стабильно наращивать темпы техприсоединений в Кировском районе. Только за январь-март 2023 года количество исполненных заявок увеличилось на 139% по сравнению с прошлым годом. Наиболее активное подключение к сетям по-прежнему ведется в сфере индивидуального жилищного строительства. В число новых абонентов предприятия вошли юридические лица, среди которых предприятия малого и среднего бизнеса, крестьянско-фермерские хозяйства (с. Изюмовка, с. Приветное, с. Партизаны), пожарная часть и базовая станция сотовой связи в с. Приветном. Также были электрифицированы системы уличного освещения (г. Старый Крым, с. Первомайское, с. Яркое Поле) и тракт водоподачи для городов Феодосии и Керчи. Для выдачи необходимой мощности заявителям энергетики построили около 2,5 км ЛЭП 10-0,4 кВ и установили 3 трансформаторные подстанции (ТП).

В настоящее время в с. Владиславовка специалисты завершают мероприятия по электроснабжению Дома культуры: строят воздушные линии 0,4-10 кВ, монтируют комплектную трансформаторную подстанцию 250 кВА и прибор учета.

Кроме этого, в целях улучшения качества и стабильности энергоснабжения сетевая организация продолжает плановое обслуживание оборудования. С начала текущего года в рамках данной программы выполнена замена 111 опор и более 12 км провода различного класса напряжения, расчищено 11,5 га трасс ЛЭП, а также отремонтировано 19 трансформаторных подстанций и 37 выключателей различных типов. Работы проводились на территории с. Яркое Поле, Золотое Поле и в Старом Крыму.