Мероприятие состоялось на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Представители «Россети Ленэнерго» организовали в рамках съезда специальную консультационную зону, где отвечали на вопросы о процедуре техприсоединения к сетям.

Энергетики разобрали частные случаи и типовые вопросы, возникающие при технологическом присоединении (ТП), а также разъяснили нововведения в процедуре ТП, вступившие в силу с 1 июля 2022 года.

«При формировании благоприятных условий для развития предприятий сельскохозяйственной промышленности одно из ключевых мест занимает доступность процедуры технологического присоединения. В 2022 году «Россети Ленэнерго» подключили более 100 фермерских хозяйств, выдав 6,5 МВт мощности потребителям. В компании действует проект «Зеленый коридор для фермера», который создает дополнительные каналы коммуникации этого социально значимого сегмента бизнеса и электросетевой компании», - отметил начальник департамента методологии и отчетности по технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» Илья Бирючков.

Среди участников съезда: депутат Государственной думы, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, представители Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, представители администраций муниципальных районов, Общественной палаты Ленинградской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области, представители комитета по труду и занятости Ленинградской области, комитета по малому и среднему бизнесу, комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

«Россети Ленэнерго» напоминают, что фермеры могут направлять свои вопросы на электронную почту otvet_fermeru@lenenergo.ru, обращаться на выделенный номер телефона; посетить очный прием фермеров на площадке Центра обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» (ЦОК) в каждый первый и третий четверг месяца. Кроме того, в последнюю среду месяца ЦОК организует «горячую линию»: по номеру 8 (812) 449-49-02 потребители компании могут задать интересующие их вопросы, связанные с технологическим присоединением.