 

"Россети Юг" улучшили электроснабжение поселка Сарул в Черноземельском районе Калмыкии

10 апреля 2023, 15:00 344 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Юг
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«Россети Юг» уделяют особое внимание надежности энергоснабжения малых и отдаленных населенных пунктов.

На днях специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» завершили капитальный ремонт комплектной трансформаторной подстанции (КТП) классом напряжения 10/0,4 кВ в поселке Сарул Черноземельского района Калмыкии. Энергетики проверили техническое состояние электрооборудования КТП, заменили главный рубильник, выключатели, изоляторы и предохранитель.

Произведенный ремонт позволит повысить качество электроснабжения около 400 жителей небольшого отдаленного поселка, а также социально значимых объектов: средней школы, ФАП и дома культуры.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЭНЕРГО, КАЛМЫКИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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