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«Россети Юг» уделяют особое внимание надежности энергоснабжения малых и отдаленных населенных пунктов.
На днях специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» завершили капитальный ремонт комплектной трансформаторной подстанции (КТП) классом напряжения 10/0,4 кВ в поселке Сарул Черноземельского района Калмыкии. Энергетики проверили техническое состояние электрооборудования КТП, заменили главный рубильник, выключатели, изоляторы и предохранитель.
Произведенный ремонт позволит повысить качество электроснабжения около 400 жителей небольшого отдаленного поселка, а также социально значимых объектов: средней школы, ФАП и дома культуры.
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