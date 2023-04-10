«Россети Юг» уделяют особое внимание надежности энергоснабжения малых и отдаленных населенных пунктов.

На днях специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» завершили капитальный ремонт комплектной трансформаторной подстанции (КТП) классом напряжения 10/0,4 кВ в поселке Сарул Черноземельского района Калмыкии. Энергетики проверили техническое состояние электрооборудования КТП, заменили главный рубильник, выключатели, изоляторы и предохранитель.

Произведенный ремонт позволит повысить качество электроснабжения около 400 жителей небольшого отдаленного поселка, а также социально значимых объектов: средней школы, ФАП и дома культуры.