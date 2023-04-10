Выходные прошли успешно: хоккейная команда «ОПТИКЭНЕРГО» одержала убедительную победу в турнире любительских команд «Атриника».

Уже в начале соревнования наши спортсмены показали слаженную командную работу, уверенно обыграв «Мордовию» со счетом 3:2. В результате профессиональная и красивая игра принесла команде Холдинга первое золото. Участник ХК «ОПТИКЭНЕРГО» Артём Козлов назван лучшим нападающим по итогам турнира.

Мы поздравляем спортсменов с блестящим результатом и знаем, что впереди вас ждет еще много заслуженных побед!