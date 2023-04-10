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  • Хоккейная команда "ОПТИКЭНЕРГО" одержала убедительную победу в турнире любительских команд "Атриника"

Хоккейная команда "ОПТИКЭНЕРГО" одержала убедительную победу в турнире любительских команд "Атриника"

10 апреля 2023, 15:15 341 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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Выходные прошли успешно: хоккейная команда «ОПТИКЭНЕРГО» одержала убедительную победу в турнире любительских команд «Атриника».

Уже в начале соревнования наши спортсмены показали слаженную командную работу, уверенно обыграв «Мордовию» со счетом 3:2. В результате профессиональная и красивая игра принесла команде Холдинга первое золото. Участник ХК «ОПТИКЭНЕРГО» Артём Козлов назван лучшим нападающим по итогам турнира.

Мы поздравляем спортсменов с блестящим результатом и знаем, что впереди вас ждет еще много заслуженных побед!

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Метки: ОПТИКЭНЕРГО, ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EMKL
6.99

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