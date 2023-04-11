АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует построить 13,7 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Ленинском городском округе в рамках программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей Подмосковья. Наибольший объем работ будет выполнен в ДНТ «Бутово» - там до конца июня запланировано ввести в эксплуатацию 13,1 км воздушных линий электропередачи.

Также в текущем году запланировано строительство 650 м кабельной линии электропередачи и подстанции 160 кВА для электроснабжения потребителей д. Тарычево. КТП будет расположена на ул. Садовой. Новой подстанцией обеспечат и абонентов с. Булатниково. На ул. Центральной запланировано строительство трансформаторной подстанции 6/10 кВ.

В рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей в Ленинском городском округе в этом году капитально отремонтируют 1,8 км кабельных линий электропередачи. Работы будут выполнены в летний период и пройдут в селе Булатниково, поселках Развилка и Измайлово.

Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, в том числе и Ленинский округ. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.