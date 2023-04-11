Генеральный директор ОДУ Центра Сергей Сюткин и его заместитель – Владимир Литвинов в торжественной обстановке вручили высокую награду – почетное звание «Ветеран оперативно-диспетчерского управления» директору Смоленского РДУ Татьяне Стояновой.

«Почетное звание «Ветеран оперативно-диспетчерского управления»– логичное дополнение в блестящей карьере Татьяны Викторовны. Присвоенное звание дополняет внушительный список государственных, ведомственных, отраслевых и корпоративных наград. Высокая профессиональная грамотность позволила Татьяне Викторовне стать руководителем, который пользуется уважением не только коллег из СО ЕЭС, но и других энергокомпаний и органов власти Смоленской, Брянской и Калужской областей. Трудовой путь Татьяны Викторовны может стать примером для следующих поколений сотрудников Системного оператора», – отметил генеральный директор ОДУ Центра Сергей Сюткин на церемонии вручения награды.

Татьяна Стоянова отработала в отрасли 34 года, из них 19 – в смоленском филиале Системного оператора. На протяжении семи лет она возглавляла Смоленское РДУ, а с 2007 по 2016 год трудилась в должности первого заместителя директора – главного диспетчера. Татьяна Викторовна внесла существенный вклад в формирование сплоченного коллектива, способного эффективно решать задачи по обеспечению надежного оперативно-диспетчерского управления Смоленской области. В 2006 году в рамках оптимизации структуры оперативно-диспетчерского управления Единой энергосистемой Татьяна Викторовна активно участвовала в работе по включению Калужской и Брянской энергосистем с передачей функций по управлению электроэнергетическими режимами ЕЭС России в операционную зону Смоленского РДУ. В 2012 году при ее непосредственном участии были проведены мероприятия по созданию Представительства АО «СО ЕЭС» в Калужской области и Представительства АО «СО ЕЭС» в Брянской области, что позволило сделать более эффективным процесс взаимодействия с органами исполнительной власти регионов и субъектами электроэнергетики.

За время работы Татьяны Стояновой на посту директора филиал обеспечил условия для ввода в работу восьми новых подстанций 110 кВ, комплексной реконструкции ПС 220 кВ Цементная и ввод в работу новой ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Реализованные решения по развитию противоаварийного управления операционной зоны Смоленского РДУ (введены в работу более 20 новых устройств автоматического ограничения перегрузки оборудования и автоматической ликвидации асинхронного режима, устройство локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости Смоленской ГРЭС) позволили максимально эффективно использовать пропускную способность сети 110 кВ и выше, минимизировать ограничения на выдачу мощности Смоленской ГРЭС, снизить риски возникновения недопустимых режимов работы энергосистем операционной зоны Смоленского РДУ и применения аварийных ограничений потребления. В 2020 году впервые в регионе было организовано дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Войлово из диспетчерского центра.

Кроме того, был реализован ряд проектов, повышающих эффективность работы диспетчерского центра: создано резервное помещение ограниченной функциональности, реконструированы системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения, кондиционирования, выполнена модернизации рабочих мест дежурного персонала отделов инженерно-хозяйственного обеспечения и оперативной эксплуатации автоматизированных систем управления, проведена модернизация системы коллективного отображения информации диспетчерского пункта с заменой 12 видеокубов Barco на 25 современных ЖК-панелей.

Благодаря усилиям Татьяны Викторовны в Смоленском РДУ успешно решаются задачи по внедрению оперативно-информационного комплекса нового поколения СК-11, созданию и развитию CIM-модели Единой энергетической системы России, организована работа по выполнению новых задач перспективного развития.

Большой практический опыт и знания в области энергетики позволяли Татьяне Стояновой на протяжении всей профессиональной деятельности грамотно руководить коллективом, на высоком уровне решать задачи определения эффективных технических решений по развитию сети, настройке релейной защиты и автоматики, подготовке схемно-режимных условий для ввода в работу новых линий электропередачи и оборудования.