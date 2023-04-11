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Мордовский филиал "Россети Волга" в рамках инвестпрограммы проведет переустройство воздушной линии в Саранске

11 апреля 2023, 14:15 370 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Ключевые направления инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» на 2023 год – выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, а также установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ. В плане 2 квартала текущего года – строительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей общей мощностью до 150 кВт.

Еще один важный раздел инвестпрограммы – проведение работ по переустройству существующих электрических сетей по заявлению третьих лиц в рамках соглашений о компенсации. Так, во 2 квартале 2023 года планируется осуществить переустройство ВЛ-35 кВ «ТЭЦ 2- Центральная котельная» (в районе опор №9-12), расположенной в г. Саранск. Итогом проведенных работ станет увеличение габаритов линии для строительства эстакады автомобильной дороги. Протяженность участка составит 806 метров.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МОРДОВЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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