Ключевые направления инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» на 2023 год – выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, а также установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ. В плане 2 квартала текущего года – строительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей общей мощностью до 150 кВт.

Еще один важный раздел инвестпрограммы – проведение работ по переустройству существующих электрических сетей по заявлению третьих лиц в рамках соглашений о компенсации. Так, во 2 квартале 2023 года планируется осуществить переустройство ВЛ-35 кВ «ТЭЦ 2- Центральная котельная» (в районе опор №9-12), расположенной в г. Саранск. Итогом проведенных работ станет увеличение габаритов линии для строительства эстакады автомобильной дороги. Протяженность участка составит 806 метров.