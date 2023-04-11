Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представляет новую серию низковольтных комплектных устройств SystemeBlock. Технические характеристики новой серии обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования, а также минимальные затраты на обслуживание.

Низковольтное комплектное устройство (НКУ) SystemeBlock предназначено для распределения электроэнергии низкого напряжения на токи до 6300 Ампер и могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба.

Новая серия НКУ SystemeBlock — это локализованная в РФ платформа BlokSeT от Schneider Electric, которая заменит на рынках гражданского и общепромышленного строительства напольную серию НКУ Prisma P и Prisma PR. Серия НКУ SystemeBlock специально разработана и адаптирована для работы с аппаратами SystemePact, преемниками серий ComPact и MasterPact. Низковольтное комплектное устройство SystemeBlock обладает теми же характеристиками и габаритами, а технические аксессуары, применяемые в SystemeBlock, обеспечивает такой же уровень производительности, что и известная рынку НКУ BlokSeT от Schneider Electric.

«SystemeBlock – новое решение компании «Систэм Электрик», производство компонентов которого локализовано на российском рынке. Используя накопленные знания и опыт, мы рады предложить рынку продукты, которые отвечают самым высоким мировым стандартам по качеству и безопасности, но произведены в России», — отметил первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Николай Ладыгин.

Подробно с техническими характеристиками SystemeBlock можно ознакомиться на сайте компании.

Низковольтное комплектное устройство (НКУ) SystemeBlock, а также другие продукты и решения «Систэм Электрик» будут представлены 24 и 25 мая 2023 г. на Инновационном Саммите , который состоится в ОЭЗ «Технополис Москва».

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, «Систэм Электрик» предлагает клиентам и партнёрам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.

В Группу компаний «Систэм Электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис). Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.

«Систэм Электрик» выделяет своим ключевым приоритетом фокус на партнерах и заказчиках, гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны профессиональной команды. Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность», «Систэм Электрик» делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.