Состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.
Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта строительства АЭС «Пакш-2», а также другие аспекты комплексного сотрудничества в атомной сфере.
Сейчас на площадке будущей станции «Пакш-2» ведутся подготовительные работы по возведению вспомогательных зданий и сооружений. Продолжается процесс получения лицензионной документации на отдельные виды работ и изготовление оборудования. Основная лицензия на строительство АЭС «Пакш-2» была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года.
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