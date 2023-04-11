Состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта строительства АЭС «Пакш-2», а также другие аспекты комплексного сотрудничества в атомной сфере.

Сейчас на площадке будущей станции «Пакш-2» ведутся подготовительные работы по возведению вспомогательных зданий и сооружений. Продолжается процесс получения лицензионной документации на отдельные виды работ и изготовление оборудования. Основная лицензия на строительство АЭС «Пакш-2» была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года.