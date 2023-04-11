В Южно-Сахалинске объявили конкурс на строительство дополнительного корпуса Сахалинского областного реабилитационного центра для инвалидов, сообщает RosTender.info.

Корпус возведут рядом с центром, по адресу улица Больничная, дом 34, в юго-восточной части города. Проектом предусмотрено также строительство отапливаемого надземного перехода, который соединит два здания.

В дополнительном корпусе предполагается размещение 61 человека с круглосуточным пребыванием. Здание будет включать в себя приемное помещение, отделение по профилю «анестезиология и реаниматология» с палатой на 6 коек, а также стационарное отделение медицинской реабилитации на 55 коек.

Компании, желающие принять участие в конкурсе на выполнение строительно-монтажных работ, могут подать заявки до 27 апреля. Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области заключит государственный контракт с победителем на 416,7 млн рублей. Ожидается, что работы завершатся к концу мая 2024 года.