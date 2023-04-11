Объем производственных отходов «Россети Ленэнерго» по результатам 2022 года сократился на 42 тонны.

Компания снижает долю устаревшего оборудования, сокращает воздействие на окружающую среду при строительстве новых энергообъектов, минимизирует технологические потери.

«Россети Ленэнерго» применяют в своей деятельности самые строгие требования, направленные на обеспечение экологической безопасности. Благодаря совокупной реализации единой технической политики, программы повышения энергоэффективности и плана инновационного развития компания стабильно улучшает экологические показатели. Затраты «Россети Ленэнерго» на охрану природы ежегодно увеличиваются и по итогам 2022 года составили 38,4 млн рублей», - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россети Ленэнерго» Павел Самылов.

Кроме того, энергетики регулярно проводят замеры уровня шума, контроль качества воды и соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов в зонах размещения электросетевых объектов.