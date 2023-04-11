В Якутске Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия)

«Привлечение инвестиций, оказание поддержки в реализации новых инвестиционных проектов было и остаётся важнейшим направлением в работе по развитию Дальнего Востока. Сейчас на территории Дальнего Востока реализуется с государственной поддержкой почти 3 тысячи инвестиционных проектов, а количество уже осуществлённых инвестиций превысило 3 трлн рублей. Сегодня мы решаем новые задачи, связанные с развитием дальневосточных территорий, повышением доступности жилья, улучшением качества жизни. Тем не менее, экономическая основа для этой работы та же самая – это новые инвестиционные проекты. Республика Саха (Якутия) – крупнейший и богатейший регион Российской Федерации. Инвестиционная активность здесь достаточно высокая. С мерами государственной поддержки в Якутии реализуется 78 инвестиционных проектов. Инвесторы планируют вложить в них более 217 млрд рублей, создать более 15 тыс. рабочих мест. 37 проектов уже введены в эксплуатацию, вложено более 187 млрд рублей, создано более 11 тыс. рабочих мест», – открыл совещание Юрий Трутнев.

На совещании обсуждался ход реализации проектов по освоению месторождений, строительству жилых кварталов и гостиничного комплекса, проектов в сфере лесного хозяйства, туризма и логистики.

«С точки зрения транспортной доступности и климатических условий Якутия находится в худшей ситуации в отличие от других регионов, но благодаря решениям руководства страны, работе Правительства России мы видим позитивные изменения и всё новые механизмы поддержки. Инвестиционные проекты, которые реализуются у нас, – от строительства гостиницы, новых жилищных кварталов до транспортно-логистических проектов и добычи руды – нужные проекты, которые позволят в конечном итоге повысить уровень жизни в республике», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

ООО «Якутская рудная компания» (ПАО «Мечел») реализует проект по освоению Сиваглинского железорудного месторождения на ТОР «Южная Якутия». Это первый крупный проект по добыче железной руды на территории республики. Сейчас проводятся строительно-монтажные работы, основное горное оборудование закуплено и доставлено на месторождение. Первая отгрузка руды с месторождения запланирована на апрель текущего года. Мощность проекта составляет 1250 тыс. тонн железной руды в год открытым способом. Балансовые запасы Сиваглинского месторождения в контуре открытой разработки составляют 20,7 млн тонн при бортовом содержании железа 15%. Из них богатые доменные руды, не требующие обогащения, составляют 8,7 млн тонн с содержанием железа 55,69%. Доменные руды данного месторождения являются практически готовой товарной продукцией, которую можно использовать в качестве сырья в металлургической промышленности. В проект вкладывается более 2 млрд рублей, создается 447 рабочих мест, из которых 185 уже создано.

Якутский филиал горнодобывающий компании «Полиметалл» с 2017 года ведёт освоение месторождения Прогноз в Верхоянском улусе. Прогноз является самым перспективным неразрабатываемым месторождением серебра в России. Годовой объем добычи составит 500 тыс. тонн руды со средним содержанием серебра около 560 граммов на тонну. В этом году планируется завершение строительства объектов инфраструктуры и начало открытых горных работ. В данное время обустроен автозимник продленного срока действия от села Тополиное Томпонского района Якутии до месторождения, сейчас он запущен в тестовом режиме. В дальнейшем автозимник позволит организовать перевозку руды с Прогноза до Нежданинского горно-обогатительного комбината. Официальное открытие автозимника запланировано на первый квартал 2024 года.

Резидент ТОР «Якутия», Северная девелоперская компания «Центр», презентовал проект по строительству гостиничного комплекса в городе Якутске под национальным брендом COSMOS с номерным фондом 150 номеров. Проект, направленный на удовлетворение спроса гостей и жителей республики на качественные, доступные и комфортные условия для проживания в Якутске, находится на стадии проектно-изыскательских работ.

На территории Якутского речного порта появится новый жилой район. Предусмотрено строительство 33 многоквартирных домов общей жилой площадью 362,9 тыс. кв. метров, из которых 16 тыс. кв. метров займут коммерческие площади, будут созданы 2502 отапливаемых машиноместа. В качестве социальной инфраструктуры запланировано строительство четырёх детских садов на 350 мест каждый и двух общеобразовательных школ на 1100 мест каждая. Будет выполнено благоустройство и озеленение территории, появятся спортивные объекты и водно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, пешеходная набережная и лодочная станция. Проект развития территории в составе девяти очередей строительства будет осуществлён с 2023 по 2033 годы. Проект реализует ООО «Речной порт «Якутск», компания ведёт подготовительные работы, приступила к разработке проектно-сметной документации. Инвестор рассчитывает на получение статуса резидента ТОР «Якутия». Это повысит эффективность реализации проекта, вложения в который составят 52,9 млрд рублей.

ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях» представлен проект по строительству грузового терминала в п. Нижний Бестях на пересечении железнодорожных, речных и автомобильных путей. Завершён первый этап проекта – строительство инфраструктуры для обработки сухогрузов. Мощность терминала составит до 2 млн тонн грузов в год. Общий объём запланированных инвестиций составит 3,2 млрд рублей. До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию первый этап железнодорожных подъездных путей, тем самым будет обеспечено прямое сообщение между железнодорожным и водным транспортом на реке Лена. Инвестор реализует проект в статусе резидента ТОР.

Обсуждалось развитие лесопромышленного комплекса на базе ООО ЛПК «Алмас», в том числе модернизация лесопильного завода в Якутске и расширение лесозаготовки в посёлке Витим.

«В Якутии наметился тренд диверсификации инвестиционных проектов. Республика традиционно сильна в промышленном секторе, но также появляются новые проекты в сфере логистики, социального развития, строительства туристической инфраструктуры. Многие из них реализуются с использованием механизмов господдержки на территориях опережающего развития. На создание инфраструктуры ТОР направлено более 10 млрд рублей государственных инвестиций»,– заметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев подчеркнул, что, «несмотря на попытки западных стран оказать санкционное давление на Россию, несмотря на дополнительные расходы бюджета Российской Федерации, никакие инструменты развития Дальнего Востока не будут ликвидированы или сокращены».