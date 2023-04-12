АО «Мособлэнерго» проводит капитальный ремонт воздушных линий электропередачи в г. Наро-Фоминске.

Персоналом Наро-Фоминского производственного отделения Одинцовского филиала в районе улицы Магистральной производится замена опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Энергетики уже заменили провод на отрезке ВЛ-0,4 кВ протяженностью 400 м, переподключили 11 жилых домов и подготовили опоры для установки. Всего на данном участке планируется заменить 26 опор и около 1 км провода.

Программа капремонта АО «Мособлэнерго» нацелена не только на выполнение задачи по повышению надёжности электроснабжения потребителей, но и на обеспечение безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Реализация программы проходит в тех округах Подмосковья, где имеются сети компании. Всего в 2023 году по данной программе запланировано отремонтировать 196 км воздушных линий электропередачи.