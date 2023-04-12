АО «Мособлэнерго» в 2023 году ввело в эксплуатацию новую трансформаторную подстанцию в г. Высоковске Клинского городского округа. Электроустановка была построена взамен прежней в рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей. Подстанция с трансформатором 250 кВА расположена на ул. Лесной и обеспечивает электроснабжение потребителей, проживающих в районе этой и близлежащих улиц.

Реализация программы повышения надёжности электроснабжения потребителей Клинского округа продолжается. В текущем году в Клину на Волоколамском шоссе запланировано строительство кабельных линий общей протяженностью 6,9 км. А также реконструкция распределительных трансформаторных подстанций РТП-205 и РТП-72 с установкой х ячеек в РУ-6кВ.

Замена неизолированных проводов на СИП в этом году произведется на ЛЭП, расположенных на ул. Южной и Терешковой. Всего запланировано заменить 1,1 км провода.

Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, в том числе и Клинский. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.