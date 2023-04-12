В рамках документа, который регламентирует порядок применения инновационной технологии на ВЛ 6-10 кВ в течение года, проведена первая работа в пригороде Альметьевска.

Одной из наиболее значимых задач в электроэнергетической отрасли на сегодняшний день является развитие и применение на практике «прорывных» технологий, поскольку отдача от технологических процессов в первую очередь отражается на экономической эффективности компаний. Одним из основных факторов такого развития в электросетевом хозяйстве по праву можно считать широкий перечень работ, проводимых без снятия напряжения на уровне напряжения до 10 кВ.

АО «Сетевая компания» является бесспорным лидером в России в области РПН и ее успехи в этом направлении заинтересовали ПАО «Татнефть». Для этой компании в условиях непрерывной добычи больших объемов нефти актуальным является бесперебойное электроснабжение, в то время как на электрооборудовании, участвующем в процессе добычи нефти, необходимо проводить плановые работы.

Представителей «Татнефти» подробно ознакомили с методами РПН, был представлен соответствующий презентационный материал, отражающий информацию о преимуществах современной технологии, в том числе существенном сокращении перерывов в электроснабжении при плановых работах. Также была предоставлена возможность осмотра объектов, на которых были выполнены работы этим методом.

Итогом встречи стало Соглашение, в рамках которого в течение года филиал АО «Сетевая компания» Альметьевские электрические сети будет проводить разные виды работ без снятия напряжения на ВЛ 6-10 кВ, принадлежащих ПАО «Татнефть».

Первой работой в рамках Соглашения стала проведенная работа по «подключению вновь построенной отпайки ВЛ-10кВ». Задачей для персонала стало проведение работ в сложных условиях: основная магистраль воздушной линии на анкерной опоре имеет угол почти 90 градусов, а новая отпайка расположена под углом около 120 градусов. Благодаря установленной нестандартной траверсе работа была выполнена успешно.

На месте работ присутствовали и представители малых нефтяных компании ООО «Карбон-Ойл», ООО «Благодаров-Ойл», которые так же заинтересованы в проведении работ без снятия напряжения.