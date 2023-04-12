Коммерческий директор завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
В рамках документа, который регламентирует порядок применения инновационной технологии на ВЛ 6-10 кВ в течение года, проведена первая работа в пригороде Альметьевска.
Одной из наиболее значимых задач в электроэнергетической отрасли на сегодняшний день является развитие и применение на практике «прорывных» технологий, поскольку отдача от технологических процессов в первую очередь отражается на экономической эффективности компаний. Одним из основных факторов такого развития в электросетевом хозяйстве по праву можно считать широкий перечень работ, проводимых без снятия напряжения на уровне напряжения до 10 кВ.
АО «Сетевая компания» является бесспорным лидером в России в области РПН и ее успехи в этом направлении заинтересовали ПАО «Татнефть». Для этой компании в условиях непрерывной добычи больших объемов нефти актуальным является бесперебойное электроснабжение, в то время как на электрооборудовании, участвующем в процессе добычи нефти, необходимо проводить плановые работы.
Представителей «Татнефти» подробно ознакомили с методами РПН, был представлен соответствующий презентационный материал, отражающий информацию о преимуществах современной технологии, в том числе существенном сокращении перерывов в электроснабжении при плановых работах. Также была предоставлена возможность осмотра объектов, на которых были выполнены работы этим методом.
Итогом встречи стало Соглашение, в рамках которого в течение года филиал АО «Сетевая компания» Альметьевские электрические сети будет проводить разные виды работ без снятия напряжения на ВЛ 6-10 кВ, принадлежащих ПАО «Татнефть».
Первой работой в рамках Соглашения стала проведенная работа по «подключению вновь построенной отпайки ВЛ-10кВ». Задачей для персонала стало проведение работ в сложных условиях: основная магистраль воздушной линии на анкерной опоре имеет угол почти 90 градусов, а новая отпайка расположена под углом около 120 градусов. Благодаря установленной нестандартной траверсе работа была выполнена успешно.
На месте работ присутствовали и представители малых нефтяных компании ООО «Карбон-Ойл», ООО «Благодаров-Ойл», которые так же заинтересованы в проведении работ без снятия напряжения.
«В рамках поставленной Генеральным директором АО «Сетевая компания» задачи по развитию направления услуг оказываемых на сторону, планируем тиражировать это Соглашение по всем филиалам компании, так как работы без снятия напряжения на объектах ПАО «Татнефть» предполагается проводить на территории всего Татарстана» - прокомментировал перспективы проекта его автор - заместитель главного инженера АЭС Ильмир Латипов.
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