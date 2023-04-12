 

Антон Герасимов поделился с Kabel.FM подробностями о работе на китайском кабельном рынке

12 апреля 2023, 16:21 454 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
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Продолжается цикл интервью с гостями Открытой студии на выставке Cabex 2023. На стенде RusCable побывал руководитель проекта chinacable.ru Антон Герасимов. Гость студии поделился со слушателями подробностями о китайском кабельном рынке и личными планами на дальнейшее развитие.

Прочитать интервью уже можно здесь.

Видео-версия доступна на youtube-канале RusCable:

 

 

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Метки: Cabex, Chinacable
Отрасль: Кабельная промышленность 

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