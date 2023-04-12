Продолжается цикл интервью с гостями Открытой студии на выставке Cabex 2023. На стенде RusCable побывал руководитель проекта chinacable.ru Антон Герасимов. Гость студии поделился со слушателями подробностями о китайском кабельном рынке и личными планами на дальнейшее развитие.
Прочитать интервью уже можно здесь.
Видео-версия доступна на youtube-канале RusCable:
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