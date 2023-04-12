Продолжается цикл интервью с гостями Открытой студии на выставке Cabex 2023. На стенде RusCable побывал руководитель проекта chinacable.ru Антон Герасимов. Гость студии поделился со слушателями подробностями о китайском кабельном рынке и личными планами на дальнейшее развитие.

Прочитать интервью уже можно здесь.

Видео-версия доступна на youtube-канале RusCable: