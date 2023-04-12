АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) начало поставки электроэнергии, выработанной на основе энергии ветра, АО «Петроэлектросбыт» (АО «ПЭС»). Соответствующий договор на поставку 1,8 млн кВт.ч электроэнергии с Берестовской ВЭС был заключен между АО «ВетроОГК-2» (входит в АО «НоваВинд») и АО «ПЭС».

Заключение соглашения дает энергосбытовой организации возможность обеспечить своих клиентов «зеленой» электроэнергией, произведенной на ветряных электростанциях.

«Росатом продолжает политику активного перехода к низкоуглеродной экономике, что является важным вкладом в достижение глобальных климатических целей. Заключение настоящего договора подтверждает, что мы готовы к сотрудничеству с новыми компаниями, которые приняли решение оптимизировать рабочие процессы и снизить воздействие на окружающую среду. Мы также продолжим улучшать наши собственные экологические показатели и наращивать долю производства из энергоресурсов с низким углеродным содержанием. Уверен, что наша «зеленая» стратегия поможет привлечь еще больше новых компаний, которые нацелены на повышение устойчивости их бизнеса в долгосрочной перспективе», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

«Курс на сокращение углеродного следа будет сохраняться в долгосрочной перспективе, поэтому «Петроэлектросбыт» уделяет значительное внимание потребностям клиентов в области устойчивого развития и «зеленой» трансформации. Теперь, при наличии соответствующих запросов, мы способны обеспечить поставку электроэнергии, выработанной на базе ВИЭ. Мы стремимся быть максимально удобным для бизнеса партнером, готовым отвечать актуальным тенденциям и решать любые вопросы, связанные с поставками электрической энергии, на основе современных технологий энергосбытовой деятельности», – сообщил генеральный директор АО «ПЭС» Алексей Муровец.

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 780 МВт ветроэнергетических мощностей. В планах до конца 2023 года ввести еще порядка 255 МВт. Всего до 2027 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» (АО «ПЭС») является энергосбытовой компанией (субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности) с опытом работы более 20 лет и годовым объемом реализации электроэнергии более 3 млрд. кВт.ч (на обслуживании более 90 крупных потребителей в 11 регионах России).

Поставка электроэнергии осуществляется на основе свободных двусторонних договоров, заключение которых предусмотрено Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности с обязательным указанием кода группы точек поставки, вырабатывающих электроэнергию на основе возобновляемых источников. Реестр СДД формирует Ассоциация «НП Совет рынка» на ежемесячной основе, в котором присутствует информация об объемах и участниках контрактов. С развитием сектора ВИЭ на территории РФ все больше участников ОРЭМ заключают подобные договоры. Таким образом, ответственные потребители подтверждают готовность использовать для обеспечения своей деятельности «зеленую энергию». На мировом рынке заключение прямых договоров (PPA, power purchasing agreement) частая практика при покупке компаниями электроэнергии на основе возобновляемых источников. Подтверждение использования «зеленой энергии» на основании двусторонних договоров соответствует стандарту отчетности CDP (международный проект раскрытия информации об углеродных выбросах) и широко используется в мировой практике. На сегодняшний день подобные договоры уже заключен с такими компаниями как «БИАКСПЛЕН», группой компаний «Дело», ЖК «Добрино» и др.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40 %. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации и генерации на основе возобновляемых источников энергии, она будет только расти.

Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды. Росатом участвует в проектах по сохранению биоразнообразия на нашей планете, занимается лесовосстановлением, очисткой берегов рек, зарыблением водоемов. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Госкорпорации.

Источник: Пресс-служба АО «НоваВинд»