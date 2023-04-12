Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех создало композиционный материал нового поколения, который может быть использован при изготовлении радиаторов систем терморегулирования космических аппаратов для межпланетных программ. Изделия, выполненные из этого теплопроводного углепластика, более чем в три раза легче существующих мировых аналогов и позволяют обеспечить нужный тепловой режим для работы оборудования при температурах до 400 градусов Цельсия.

Для производства нового композиционного материала была разработана технология пропитки углеродной ткани связующим материалом, выдерживающим воздействие высоких температур. Выполненные из такого углепластика конструкции систем терморегулирования космических аппаратов значительно легче алюминиевых аналогов, при этом существенно прочнее и обладают лучшей теплопроводностью, способны работать при больших тепловых нагрузках.

«Специалистами обнинской «Технологии» разработан материал нового поколения, который может быть использован в том числе при создании космических аппаратов для межпланетных программ. По своим характеристикам он превосходит все существующие мировые аналоги, может работать в условиях космического холода и при высоких температурах до 400 градусов Цельсия. Это полностью отечественный продукт, полный цикл производства которого ведется в нашей стране, что повышает импортонезависимость космической отрасли России», – сказал индустриальный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Государственный научный центр ОНПП «Технология» – единственный в России производитель сотопанелей из теплопроводного углепластика для космической техники. Так, из теплопроводного углепластика здесь был изготовлен радиатор системы терморегулирования, который установлен на космическом аппарате «Арктика-М», выведенном на орбиту в феврале 2021 года.