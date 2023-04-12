В ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») разработана и внедрена новая технология экстракционного разделения ниобия и тантала.

Запущенная в эксплуатацию новая установка состоит из множества соединённых между собой ячеек, внутри которых переливается специальный рабочий раствор. Из него с помощью специального реагента постепенно извлекаются нужные элементы.

«Технология оправдала себя. Выпущены первые партии полноценных продуктов. Удалось добиться как повышения извлечения, так и существенной экономии», - сказал генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

Работа по повышению извлечения редкоземельных элементов из лопаритового сырья проводилась коллективом опытного цеха № 3 ОАО «СМЗ» в течение нескольких лет. Опытные работы начались в 2021 году, когда по проекту старшего мастера цеха Сергея Менгазиева был изготовлен и установлен прототип экстрактора. Затем оборудование дорабатывалось.

В соответствии с указом Президента РФ № 38 от 26 января 2023 года акции ОАО «Соликамский магниевый завод» будут переданы Госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

Росатом принимает активное участие в работе по обеспечению сырьевого суверенитета страны, в частности, в сфере редкоземельных металлов. Горнорудный дивизион Росатома еще с 2021 года выступает головной организацией направления «Редкие и редкоземельные металлы» «дорожной карты» развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ». Предприятиями Горнорудного дивизиона обеспечивается добыча скандия, титана и циркония, готовится освоение месторождения лития. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования на ОАО «СМЗ» позволит Росатому занять новые ниши на рынке редкоземельных материалов, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность различным отраслям промышленности выпускать самую разнообразную продукцию. Россия в состоянии сама обеспечить себя всеми видами полезных ископаемых. Увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных призваны обеспечить сырьевой суверенитет страны. Росатом принимает самое активное участие в этой работе.

Источник: Пресс-служба АО «Атомредметзолото»