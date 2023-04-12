В Южно-Сахалинске отремонтируют участок улицы Пуркаева

В Южно-Сахалинске отремонтируют улицу Пуркаева на участке от улицы Комсомольской до проспекта Мира, сообщает RosTender.info.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 20 апреля. Начальная цена муниципального контракта – 72,1 млн рублей из бюджета городского округа.

Ожидается, что работы завершатся к августу. Они пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа».