 

В Южно-Сахалинске отремонтируют участок улицы Пуркаева

12 апреля 2023, 13:45 347 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Южно-Сахалинске отремонтируют улицу Пуркаева на участке от улицы Комсомольской до проспекта Мира, сообщает RosTender.info.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 20 апреля. Начальная цена муниципального контракта – 72,1 млн рублей из бюджета городского округа.

Ожидается, что работы завершатся к августу. Они пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа».

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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