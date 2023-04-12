 

"Россети Юг" улучшили качество электроснабжения жителей Городовиковского района Калмыкии

12 апреля 2023, 15:45 367 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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 Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» в январе-марте 2023 года отремонтировали две комплектные трансформаторные подстанции (КТП) и пять воздушных линий электропередачи (ВЛ) в Городовиковском районе республики.

В районном центре, Городовиковске, специалисты проверили техническое состояние электрооборудования на двух КТП, отремонтировали контуры заземления, заменили на новые рубильники, изоляторы и предохранители, а также более пяти километров провода на четырех ВЛ различного класса напряжения. В селе Виноградное энергетики отремонтировали почти километр воздушной линии.

Выполненный ремонт позволит повысить качество электроснабжения более 10 тыс. жителей этих населенных пунктов, а также социально значимых объектов: четырех школ, пяти детских садов и Городовиковской районной больницы.

В ходе ремонтных работ энергетики также опилили 80 деревьев и расчистили от кустарников почти два гектара просек охранных зон ВЛ. Эти работы выполнены в рамках подготовки электросетевых объектов к прохождению следующего осенне-зимнего периода 2023-2024 гг.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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