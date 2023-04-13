5G: "Сделано в Сколтехе"

Успешно завершён трёхлетний проект по созданию первого производственного образца отечественной базовой станции пятого поколения связи (5G). Работа была выполнена Сколтехом при поддержке Фонда НТИ в рамках госпрограммы «Цифровая экономика», курируемой Минцифры РФ. Для реализации проекта был сформирован Лидирующий исследовательский центр (ЛИЦ), в рамках которого в течение 39 месяцев велось создание программно-аппаратного комплекса для сетей 5G, отвечающего современным требованиям отрасли. Общий бюджет разработки составил 342 млн рублей, из которых 300 млн рублей были получены в форме государственного гранта.

Сколтех, российский разработчик передовых технологий беспроводной связи, представил первую в РФ отечественную базовую станцию для сетей 5G. Решение включает в себя программное обеспечение, а также образцы модулей, которые будут производиться в нашей стране индустриальным партнёром проекта по заявкам операторов и других заказчиков. Первая партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети, уже готова. Объём выпуска базовых станций до конца 2023 года достигнет 100 штук.

Решение Сколтеха разработано в полном соответствии с международными стандартами 3GPP и OpenRAN. Оно поддерживает ключевые сервисы технологии пятого поколения связи: автономный и неавтономный режимы, eMBB, сетевой слайсинг, VoNR (голосовые вызовы в сети 5G), ViNR (видеозвонки в сети 5G) и др. По техническим характеристикам базовая станция Сколтеха сравнима с современными образцами иностранного оборудования, пиковая скорость мобильного интернета — 1,4 гигабита в секунду.

Решение Сколтеха поддерживает диапазон 4,4–4,99 ГГц (n79), являющийся приоритетным для запуска 5G в России, и может быть адаптировано для работы в других полосах частот, например 3,5 ГГц (n78). Благодаря модульной конструкции базовой станции и поддержке современной функциональности, разработка обладает экспортным потенциалом. Несколько дружественных стран уже проявили интерес к проекту.

Поддержка стандартов открытой архитектуры OpenRAN позволяет решению Сколтеха стать открытой платформой, компоненты для которой могут создаваться другими российскими разработчиками. Таким образом, первая отечественная базовая станция 5G становится отправной точкой для появления в стране собственной телекоммуникационной экосистемы. Операторы также получают преимущества от стандартизации, так как они могут выбирать лучшее оборудование для своих мобильных сетей. Чтобы закрепить успех в формировании открытой экосистемы, Сколтех разработал серию предварительных национальных стандартов OpenRAN, которые сейчас проходят процедуру утверждения в Росстандарте и станут первым технологическим руководством для молодой отрасли.

Проект получал активную поддержку Фонда НТИ и Минцифры на протяжении всех трёх лет. Реализация такой формы взаимодействия позволила в сжатые сроки создать передовые образцы технологической продукции в интересах российской экономики. Проект стал ярким примером успешного выполнения программы «Цифровая экономика», что даёт уверенность в повторении этого опыта для решения новых задач.

В прошлом году решение Сколтеха успешно прошло всестороннее тестирование в независимой лаборатории при участии трёх операторов «большой четвёрки» под контролем Ассоциации «Открытые сетевые технологии». В настоящее время ведутся переговоры с игроками рынка по развёртыванию пилотных зон 5G на основе данной разработки. Запуск проектов запланирован на 2023–2024 годы.

«Несмотря на санкционное давление, работа по созданию отечественного оборудования для сетей 5G в России продолжается. Представленные нашими коллегами результаты дают возможность запустить серийное производство отечественных базовых станций 5G. Разработчики провели пилотное развёртывание оборудования на базе опытной зоны в Сколково, были проведены испытания и проверка на соответствие требованиям», — отметил генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев.

«Закончив разработку первой отечественной базовой станции 5G, мы переходим к следующему этапу — масштабному пилотированию этого решения. Выпускаемые небольшие партии оборудования будут тестироваться в реальных условиях эксплуатации. В этом году планируется произвести 100 базовых станций. Уже сейчас мы участвуем в ряде крупных проектов. Среди них — развёртывание сети 5G в метрополитене Москвы, создание частных 5G-сетей для крупнейших российских корпораций, два проекта в сфере беспилотного транспорта, а также запуск опытных зон с нашим оборудованием в реальных сетях операторов в крупнейших городах России. Команда Сколтеха продолжает развивать свой продукт и готова помочь нашим операторам создать мощную 5G-инфраструктуру в России», — рассказал Дмитрий Лаконцев, директор Проектного центра беспроводных технологий и интернета вещей Сколтеха.