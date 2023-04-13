АО «Мособлэнерго» завершило работы по реконструкции воздушной линии электропередачи в Истре. Персоналом Истринского производственного отделения Красногорского филиала на участке протяженностью 250 м линии ВЛ-0,4 кВ вдоль улицы Почтовой произведена замена неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).

Работы по реконструкции ЛЭП проводились в рамках технологического присоединения двух новых потребителей с суммарной максимальной мощностью 300 кВт для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и развития инфраструктуры местности. Также реконструкция ВЛ-0,4 кВ позволит повысить надежность электроснабжения и качество поставляемой электроэнергии существующим потребителям.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявку на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя – moetp.ru.