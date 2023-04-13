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13 апреля 2023, 13:52 337 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация "Электрокабель"
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Ассоциация «Электрокабель» приглашает принять участие в вебинаре Группы Российского экспортного центра по теме: «Кредитная и страховая поддержка экспорта. «Коробочные» продукты».

На вебинаре сотрудники РОСЭКСИМБАНК и ЭКСАР представят продукты: ·

  • Стандартный кредитный продукт «Деньги на экспорт», позволяющий компаниям с выручкой до 5 млрд руб. получить кредит до 50 млн руб. для реализации экспортного контракта на специальных условиях. Залоговое обеспечение по кредиту НЕ требуется ·
  • Продукты страхования отсрочки платежа для экспортеров, в т.ч. специальные продукты для сегмента малого и среднего бизнеса
  • Страхование авансовых платежей при импорте продукции.

Вебинар будет интересен представителям финансовых, коммерческих направлений и отделов снабжения.

Дата и время проведения: 19 апреля 2023 года в 12:00.

Получить ссылку для подключения к вебинару можно направив контактную информацию на e-mail: info@elektrokabel.ru. Ссылка будет направлена за 1 день до мероприятия только тем, кто прислал подтверждение участия.

 

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Метки: АЭК, ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК

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