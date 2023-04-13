Как производят настоящий резиновый кабель?
Ассоциация «Электрокабель» приглашает принять участие в вебинаре Группы Российского экспортного центра по теме: «Кредитная и страховая поддержка экспорта. «Коробочные» продукты».
На вебинаре сотрудники РОСЭКСИМБАНК и ЭКСАР представят продукты: ·
Вебинар будет интересен представителям финансовых, коммерческих направлений и отделов снабжения.
Дата и время проведения: 19 апреля 2023 года в 12:00.
Получить ссылку для подключения к вебинару можно направив контактную информацию на e-mail: info@elektrokabel.ru. Ссылка будет направлена за 1 день до мероприятия только тем, кто прислал подтверждение участия.
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