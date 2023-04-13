Электрощит Самара, принял участие в презентации экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Самарской области, которая прошла в Торгово-промышленной палате РФ.

В рамках выступления на круглом столе «Экспортный потенциал Самарской области. Презентации предприятий региона», директор департамента по международным проектам и экспорту АО «ГК «Электрощит» - ТМ «Самара» Алексей Чумак подробно рассказал о производственных мощностях компании, ее основных конкурентных преимуществах и опыте экспортных поставок. Кроме того, были представлены проекты, реализованные на международных рынках, в том числе с партнерами из Азии и стран СНГ.

В ходе своего выступления Алексей Чумак также отметил, что компания активно развивает свой экспортный потенциал, и готова предложить высококачественную продукцию и решения на мировом рынке. Это подтверждается многочисленными сертификатами качества, полученными компанией, а также ее опытом работы с крупнейшими международными корпорациями в области энергетики, нефтегазовой промышленности, транспорта и других отраслях.

Мероприятие собрало ведущих представителей правительства и бизнес-сообщества Самарской области, которые обсудили возможности расширения бизнес-связей региона с другими регионами России. В частности, на мероприятии было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Дополнительно стоит отметить, что на мероприятии присутствовали иностранные представители дипломатических миссий Аргентины, Мавритании, Китая, Ирана, Гондураса и Перу, которые также проявили интерес к презентации экономического потенциала Самарской области и участию в перспективных проектах с регионом. Растущий интерес со стороны инвесторов и партнеров из разных частей мира указывает на то, что этот регион становится все более значимым и привлекательным.

Электрощит Самара продолжает активно развиваться и расширять свои бизнес-связи, стремясь поддерживать статус ведущего игрока на рынке электротехнического оборудования.

«Самарская область показала высокую адаптивность к существующим реалиям и способность находить новые точки роста, новые возможности для развития. Мы и дальше будем создавать новые производства, новые технологии, обеспечивая занятость населения, заботиться о росте доходов людей и компаний, которые работают на территории нашего региона. Уверен, что вместе мы сможем сделать больше», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Руководство страны постоянно подчеркивает, что инвестиционная активность – один из важнейших факторов инновационного развития и успешной модернизации российской экономики. Формирование благоприятного инвестиционного климата – одна из главных задач. Определяющим в этой работе является создание максимально комфортных условий для предпринимателей и инвесторов, в чем значительно преуспела Самарская область», - подчеркнул вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев.