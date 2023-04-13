Как производят настоящий резиновый кабель?

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13 апреля 2023, 13:52 469 Время чтения ≈ < минуты
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Сейчас многие путают настоящий резиновый кабель КГ с кабелем из термоластопласта КГТП. Это два принципиально разных продукта с очень разной технологией производства и свойствами. Производить настоящий резиновый кабель сложно и дорого! 

В новом выпуске RusCable Review мы расскажем и покажем всю технологическую цепочку и оборудование, на котором производят настоящий резиновый кабель на заводе «Цветлит».

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Метки: ЦВЕТЛИТ, RusCable Review, РЕЗИНОВЫЙ КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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