Как производят настоящий резиновый кабель?
Сейчас многие путают настоящий резиновый кабель КГ с кабелем из термоластопласта КГТП. Это два принципиально разных продукта с очень разной технологией производства и свойствами. Производить настоящий резиновый кабель сложно и дорого!
В новом выпуске RusCable Review мы расскажем и покажем всю технологическую цепочку и оборудование, на котором производят настоящий резиновый кабель на заводе «Цветлит».
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