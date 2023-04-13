С 11 по 14 апреля в Москве проходит « Российская неделя высоких технологий », в составе которой представлены тематические форумы и выставки в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.

В мероприятии участвует представитель системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области - Барцев Вячеслав, начальник управления средств диспетчерского и технологического управления АО «РЭС».

Являясь одним из передовых предприятий Сибири в вопросах внедрения цифровых технологий на объектах электросетевого хозяйства, компания регулярно принимает участие в подобных мероприятиях и даже делится накопленным опытом.

В частности, уже на нескольких отраслевых мероприятиях специалисты предприятия представляли опыт внедрения роботизированного центра обработки телефонных обращений потребителей услуг сетевых организаций (РЦОТ). Этот инновационный проект АО «РЭС» получил свидетельство о государственной регистрации в Роспатенте , что говорит об уникальности разработки новосибирских энергетиков и признании качества данного сервиса на федеральном уровне. Кроме того, роботом-автоинформатором активно интересуются коллеги из других российских сетевых компаний.

При этом, компания всегда открыта инновациям и пристально изучает передовое оборудование и современные решения, появляющиеся на рынке ИТ. Поэтому в рамках работы на «Российской неделе высоких технологий» особое внимание было уделено экспозиции выставки «Связь-2023». На площади свыше 3 000 кв. м. 250 российских и зарубежных компаний представили свои последние достижения и новинки ассортимента по обширному перечню тематических направлений. Здесь же проходят около 30 мероприятий с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти, телеком-операторов, предприятий отрасли, ученых и экспертов.

В целом, представители АО «РЭС» регулярно принимают участие в подобных отраслевых мероприятиях , что не только позволяет быть в курсе самых современных технологий и новаторских решений, обмениваться передовым опытом и обсудить актуальные вопросы развития электроэнергетики, но и способствует всестороннему развитию компании и поддержанию имиджа инновационного энергетического предприятия.