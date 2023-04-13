РОССИЯ-24 показала кабели для бортовых систем СПЕЦКАБЕЛЯ

Продукцию кабельного завода «Спецкабель» показали на телеканале «Россия-24» в программе «Городские технологии». Передача посвящена московским промышленным предприятиям, которые в условиях западных санкций разрабатывают и испытывают новую для себя инновационную продукцию в собственных конструкторских бюро или RnD.

Среди представленных разработок «Спецкабеля» – кабели для бортовых компьютерных сетей космических аппаратов, которые, за счет замены оплетки на фольгу и применения технологии облегченной вспененной изоляции, стали тоньше и легче импортных аналогов, с сохранением при этом высокой скорости передачи данных. К преимуществам этих кабелей относится и способность развивать скорость до 400 Мбит/сек (в 4 раза выше, чем в обычных кабелях), а также функционировать в широком диапазоне температур: от -200 до +200 градусов.

«Тот огромный фундаментальный задел в сфере науки, который был накоплен в стране на протяжении нескольких столетий, сейчас помогает нам воссоздавать новую индустрию – индустрию высокотехнологичного производства», – отметил в программе руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Владислав Овчинский.