Режкабель внедряет VR-технологии

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13 апреля 2023, 14:45 363 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Режевской кабельный завод
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Режевской кабельный завод начал работу над внедрением VR-технологий в процесс обучения новых сотрудников, а также студентов, проходящих практику на предприятии. Современные технологии позволят сократить сроки обучения, минимизировать отрыв преподавателей от производства, а также развить у обучающихся мышечную, визуальную и звуковую память. В апреле с рабочим визитом Режкабель посетили разработчики VR-тренажёров.

Цель встречи — сбор информации об оборудовании, которое будет смоделировано в виртуальной среде. Подрядчики познакомили сотрудников с VR-оборудованием, провели фото и видеосъёмку экструзионной линии, а также подробно обсудили вопросы, связанные с техническим заданием.

На данный момент ведётся работа над созданием сценариев, которые позволят регулярно отрабатывать практические навыки по эксплуатации и обслуживанию экструзионной линии. Благодаря преимуществам тренажёра, таким как функция повторного просмотра и возможность моделирования нештатных ситуаций, ученики полностью погрузятся в процесс и получат необходимые знания и опыт в безопасной среде. Запуск в работу первого VR-тренажёра запланирован на сентябрь 2023 г.

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Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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