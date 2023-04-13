Россия продолжает играть стабилизирующую роль в мировом энергокризисе не только наращиванием поставок в дружественные страны, но и участием в многостороннем регулировании энергетических рынков, в частности в рамках ОПЕК+. Об этом рассказал Сергей Мочальников на VI Международной конференции «Управление рисками в энергетике – 2023».

Заместитель Министра отметил, что российский ТЭК сталкивается с самыми разными инструментами давления со стороны недружественных стран, однако продолжает стабильно и надёжно функционировать, выполняя контрактные обязательства по поставкам своих энергоресурсов.

«Несмотря на все попытки ограничить возможности развития российского ТЭК и изолировать его от мировой энергетической системы, по итогам 2022 года добыча нефти и газового конденсата в России выросла, экспорт нефти обновил максимум, добыча природного газа хоть и снизилась из-за сокращения экспорта российского газа на европейском направлении, не привела к системным проблемам в развитии отрасли. Более того, за прошедший год Россия на 20% увеличила экспорт сжиженного природного газа, а также установила рекорд по суточным поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Добыча угля сохранилась на уровне прошлого года, а его экспорт, несмотря на эмбарго Евросоюза, сократился всего лишь на 1%», –сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжает работу по диверсификации экспортных поставок российских энергоносителей через ускоренное развитие транспортно-логистической инфраструктуры на востоке и юге страны.

«В нефтяной сфере в 2022 году реализован проект расширения мощностей порта «Козьмино». В газовой сфере реализуются проекты «дальневосточного» маршрута, а также «Сила Сибири – 2», который обеспечит стыковку азиатского и европейского сегментов российской газотранспортной системы. На европейском направлении ведётся работа по расширению мощностей для экспорта нефти и нефтепродуктов в Азово-Черноморском регионе. Кроме того, в партнёрстве с турецкими коллегами работаем над проектом по созданию на территории Турции международного газового хаба», – сообщил Сергей Мочальников.

В завершение замминистра подчеркнул, что важным фактором для обеспечения международного взаимодействия является развитие финансового и страхового обеспечения экспорта российских энергоресурсов, не зависящего от западных финансовых институтов. В первую очередь речь идёт о переходе к расчётам в ликвидных национальных валютах.