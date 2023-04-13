 

ВНИИКП провел семинар в рамках деловой программы выставки "Связь-2023"

13 апреля 2023, 17:15 282 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ОАО "ВНИИКП"
Авторы и источники / Правообладателям

12 апреля в рамках выставки «Связь-2023» состоялся семинар «Отечественная кабельная промышленность для современных систем передачи информации», организованный  ВНИИКП. 

В программе семинара — директора научных направлений, ведущие специалисты, профессоры и ученые представили свои доклады о современном состоянии, тенденциях и перспективах развития кабельно-проводниковой отрасли.

Мероприятие вызвало широкий интерес как у экспонентов, так и у посетителей выставки. Число участников семинара превысило запланированное количество в 1,5 раза. Модераторами выступили генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Виталий Мещанов и директор научного направления, д.т.н. Ирина Овчинникова. 

Обсудить на форуме
Метки: ВНИИКП, СВЯЗЬ-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
VNII
7.56

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Уроки легенд ВНИИКП
Другие новости сюжета:
23.08.2022
Уроки легенд ВНИИКП. Виталий Мещанов. Наука и бизнес ВНИИКП. Как быть ученым и зарабатывать
06.12.2022
ОАО "ВНИИКП" заняло 1-е место в двух номинациях первой российской премии в области интеллектуальной собственности IP RUSSIA AWARDS 2022
30.08.2022
Сотрудники кабельного завода "ЦВЕТЛИТ" прошли обучающий курс на базе ВНИИКП
01.09.2022
RusCable Insider #279 - Граффити-арт "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", спутники военного кабеля и бизнес ВНИИКП
05.09.2022
Наука надежности и испытания по полной. Делегация ПАО "Транснефть" посетила Высоковольтный испытательный центр (ВИЦ) ВНИИКП в Подольске
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно