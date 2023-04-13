12 апреля в рамках выставки «Связь-2023» состоялся семинар «Отечественная кабельная промышленность для современных систем передачи информации», организованный ВНИИКП.

В программе семинара — директора научных направлений, ведущие специалисты, профессоры и ученые представили свои доклады о современном состоянии, тенденциях и перспективах развития кабельно-проводниковой отрасли.

Мероприятие вызвало широкий интерес как у экспонентов, так и у посетителей выставки. Число участников семинара превысило запланированное количество в 1,5 раза. Модераторами выступили генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Виталий Мещанов и директор научного направления, д.т.н. Ирина Овчинникова.