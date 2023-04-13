В ОЭЗ Петербурга намерены открыть три новых производства

Производства смазочных материалов, нефтегазового и вентиляционного оборудования создадут в особой экономической зоне Санкт-Петербурга, сообщили в среду в пресс-службе ОЭЗ.

"Экспертный совет ОЭЗ в Санкт-Петербурге рассмотрел и одобрил к реализации три новых инвестиционных проекта и корректировки проектов двух действующих резидентов. В новые проекты в области производства смазочных материалов, нефтегазового оборудования и вентиляционного оборудования инвесторы вложат около 4,3 млрд рублей. Еще около 7 млрд - инвестиции с учетом корректировок текущих инвестпроектов в ОЭЗ", - говорится в сообщении.

ООО "НПО "Супротек-Инжиниринг" планирует создать научно-производственное объединение по разработке инновационных инжиниринговых решений, технологий и продуктов в области ресурсосбережения и энергосбережения для предприятий, ВПК, ТЭК, РЖД и судостроения. Компания запрашивает участок площадью 1 га для строительства двух корпусов площадью 6 тыс. кв. м., включающих Центр научно-инжиниринговых решений, оперативный склад сырья и комплектующих, готовой продукции. Объем инвестиций составит 918,2 млн рублей. Первая очередь запланирована к сдаче в конце второго года реализации проекта, вторая - в конце четвертого года. Предприятие после выхода на полную мощность обеспечит работой 142 специалиста.

ООО "Альфа Горизонт. Технологии нефтесервиса" заявило о готовности организовать производство по разработке нефтегазового оборудования. Инвестору требуется 60 кв. м. в ЦТТ и земельный участок площадью около 2 га для строительства в две очереди производственного комплекса суммарной площадью 10 тыс. кв. м. и двухэтажного административно-бытового комплекса площадью 2 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит 1,353 млрд рублей. Запуск первой очереди производства продукции запланирован на первый квартал четвертого года реализации проекта, запуск второй очереди - на первый квартал шестого года.

Компания "Квантрум" намерена на участке площадью 1,93 га построить инновационный комплекс по разработке и производству высокотехнологичного специализированного вентиляционного и сопутствующего оборудования для организации чистых помещений. Площадь научно-производственного комплекса составит около 15 тыс. кв. м. Проект намерены реализовать в первом квартале четвертого года с момента запуска проекта, он обеспечит работой 233 специалиста. Инвестор заявил инвестиции в объеме 2,020 млрд рублей.